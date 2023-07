Acaben les obres d’arranjament del camí de Cal Marquès d’Òdena

L’Ajuntament d’Òdena ha finalitzat les obres d’arranjament del camí de Cal Marquès, que s’han dut a terme a càrrec del Taller Àuria. Aquesta millora ha estat possible gràcies a una subvenció atorgada pel Programa Sectorial per a la Millora de Camins per als anys 2022 i 2023, de Diputació de Barcelona. El cost total de l’arranjament del camí ha ascendit a 7.126€.

El tram de camí reparat té una longitud de 750 metres. Els treballs realitzats han inclòs el reperfilat, l’anivellació i la compactació del terreny mitjançant maquinària especialitzada. A més, s’ha dut a terme la formació de pendents transversals i cunetes per millorar el drenatge. També s’ha procedit a l’extensió i compactació de gravilla per assegurar una superfície òptima i duradora. Finalment, s’ha realitzat la retirada de canyes a la zona del pont per on passa el torrent, contribuint a millorar la seguretat i el flux de l’aigua.