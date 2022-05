Aquest divendres i dissabte, Festival MAIG amb Mishima i Ramon Mirabet com a caps de cartell

Santa Coloma de Queralt tornarà a acollir aquest divendres 27 i dissabte 28 de maig, una nova edició del Festival MAIG. Un esdeveniment que aquest any agafa una nova dimensió i dona un pas endavant amb la presència de grups i artistes tant destacats com Mishima, Ramon Mirabet o Renaldo & Clara entre d’altres.

El primer tastet del festival, però, ja es va poder fer el passat divendres 20 de maig amb la conferència “Vers, univers i metavers”, de Josep Maria Ganyet. Prop d’una cinquantena de persones es van apropar fins a La Segarreta per presenciar les teories d’un dels divulgadors més reconeguts del país pel què fa a noves tecnologies.

Abans del tret de sortida del festival MAIG, el seu director, Jordi Aldomà, explica que encaren aquesta novena edició amb molta il·lusió: “des que vam fer la primera edició l’any 2014 el festival ha anat creixent de manera gradual, però aquest any fem un pas endavant molt considerable, tant pel que fa a organització com a la repercussió dels grups que ens visiten”. Aldomà afegeix que estan molt contents amb la resposta del públic i és que les entrades anticipades estan a punt d’exhaurir-se. De cara al cap de setmana, el director del festival confia que el temps acompanyarà –es preveu Sol i temperatures agradables tant divendres com dissabte-, “això farà que puguem gaudir encara més del que esperem que sigui la millor edició del Festival MAIG de la història”.

Divendres Ramon Mirabet i dissabte Mishima

Un dels grups més rellevants de la història recent del pop en català, Mishima, passarà per Santa Coloma de Queralt per presentar el seu novè disc d’estudi – L’aigua clara – i que va veure la llum el passat mes d’abril. La banda liderada per David Carabén arriba en el seu millor moment en el que promet ser un dels concerts de l’any.

Un altre dels punts forts del festival serà l’actuació de Ramon Mirabet, qui també estrena disc en una gira molt especial, ja que fa poc l’artista va anunciar que aquest seria el seu últim treball en anglès, almenys per una llarga temporada.

El Festival MAIG, que aquest any celebra la seva novena edició, consolida les dues dates, divendres 27 de maig i dissabte 28, per donar cabuda a una desena d’artistes i bandes que presentaran el seu repertori a la Baixa Segarra. Amb aquest cartell, el festival fa un pas endavant i es vol consolidar com a referència cultural d’aquest punt del territori de la Catalunya Central, on connecten les províncies de Barcelona, Tarragona i Lleida.

Renaldo & Clara, Anabel Lee i Guineu també passaran per l’escenari del Festival MAIG

Els lleidatans Renaldo & Clara també faran parada al Festival MAIG dues setmanes abans de la seva actuació al Primavera Sound. Els acompanyaran una de les bandes revelació del panorama indie-punk, els egarencs Anabel Lee. També a base guitarres i melodies ballables hi haurà Guineu, banda liderada per l’Aida Gimenez autora d’un dels millors discs en català de 2021. Urfabrique i Twin completen un cartell de luxe que combina artistes consolidats amb el millor de l’escena emergent.

La música de club també tindrà el seu espai amb la programació de diferents Dj’s i selectors. Nahoomie, una de les figures emergents de l’escena clubbing de Barcelona, encendrà la pista de ball el dissabte 28 de Maig, acompanyada, un any més, el DJ i director del festival, Te Jodes y Bailas DJ, confirmat recentment al Vida Festival. El dia abans, la tribu de Breathdeep, un dels col·lectius amb més presència a la ciutat comtal, també seran els responsables de portar la cultura de club al Festival MAIG.

Aposta per la sostenibilitat

Més enllà de la programació, el Festival MAIG aposta per viure una experiència musical única, amb un màxim respecte per l’entorn, pròxima i inclusiva.

L’organització s’ha proposat aconseguir un festival sostenible i demostrar que la cultura i el respecte pel medi ambient, no estan renyits. Algunes mesures, passen l’ús de gots reutilitzables de lloguer, l’ús de material reciclable en la producció i la reducció de plàstic a la mínima expressió.