Aquest diumenge, Mercat d’Antiguitats

Com és habitual cada darrer diumenge de mes, aquest proper diumenge 30 de gener tindrà lloc el Mercat d’Antiguitats, col·leccionisme, art i artesania, organitzat per Fira d’Igualada. Es tracta d’un Mercat nascut l’any 1980 que mes rere mes aplega al Passeig Verdaguer amants de les antiguitats i el col·leccionisme vinguts d’arreu de Catalunya, ja sigui per vendre, per comprar o per fer intercanvi de materials entre els mateixos expositors.

Per a l’edició d’aquest diumenge hi ha confirmada l’assistència de 127 expositors, entre antiquaris, col·leccionistes i artesans, molt per sobre de la cinquantena que van participar al Mercat d’Antiguitats celebrat el 6 de gener en el marc de la tradicional Fira de Reis d’Igualada.

La mostra es podrà visitar al Passeig Verdaguer d’Igualada de 9h del matí a 14h del migdia. Serà obligatori l’ús de mascareta i caldrà mantenir la distància de seguretat.