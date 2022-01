“La visibilització dels problemes de salut mental per part de les persones que els vivim és fonamental per trencar tabús”

La Sara Lubian és la representant de la delegació territorial de l’Anoia de l’Associació ActivaMent, que des d’aquest estiu treballa en salut mental a la nostra comarca. Amb ella hem parlat de l’Associació i de la tasca que duen a terme.

Què és l’associació ActivaMent Anoia?

ActivaMent Anoia és una de les delegacions territorials d’ActivaMent Catalunya Associació, una entitat de referència en l’activisme de salut mental en primera persona de Catalunya que està constituïda, organitzada i dirigida per persones que hem passat o estem vivint amb una situació de patiment psicosocial i/o amb diversitat mental. Com la resta de delegacions, la de l’Anoia sorgeix de la necessitat col·lectiva d’un grup de persones que volen reivindicar els seus drets i complir els seus deures com a ciutadans de ple dret en una societat que sovint estigmatitza allò que no coneix en profunditat.

Quan vàreu néixer?

Activament Catalunya va fer el seu 10è aniversari aquest estiu, és a dir, és una entitat que ja porta un gran recorregut a nivell de tota Catalunya.

A la comarca de l’Anoia fa uns 5 anys que es realitzen Grups d’Ajuda Mútua, intervencions i formacions per les persones en situació de patiment psicosocial en Salut Mental, però no és fins aquest estiu que es constitueix la delegació de manera formal, per donar cabuda a certes demandes dels socis i del col·lectiu de primeres persones, com per exemple lluitar per un servei d’urgències digne al propi territori.

Quanta gent en formeu part a l’Anoia?

Ara mateix, i a causa del confinament i la pandèmia, el nombre de socis es va veure reduït, també hem de tenir en compte que no existia de manera oficial la delegació de la comarca de l’Anoia, el perfil de soci eren persones que havien conegut l’entitat de forma personal. Tot i així, creiem que ara, amb la situació que moltes persones tenen, els problemes psicosocials que han sorgit arrel de la mateixa pandèmia, i el fet d’haver constituït una pròpia delegació, on es podrà fer difusió i atenció més directa, creiem que podrem arribar a moltes més persones que arribin a conèixer l’entitat i la delegació comarcal

Quins són els vostres objectius?

Atorgar veu al nostre col·lectiu davant de les administracions i les institucions, defensar els nostres drets i deures, col·laborar, com agent actiu, amb els serveis i d’altres institucions de salut mental de Catalunya, lluitar contra l’estigma i l’autoestigma que patim les persones que hem estat diagnosticades amb un trastorn mental, fomentar l’empoderament de les persones del nostre col·lectiu i oferir-nos suport mutu. En definitiva, fer aquesta societat més inclusiva i justa.

Quin tipus d’activitats dueu a terme?

Ens oferim suport mutu a través de l’acompanyament, els grups d’ajuda mútua, sortides de lleure compartit, tallers de contacte social, jornades de reflexió i espais de debat. D’altra banda, organitzem formacions i activitats per a formar a la base social de l’entitat. També oferim xerrades de sensibilització comunitària i formacions a professionals. Participem en xerrades, taules rodones, Jornades i Congressos. També tenim un programa orientat a la defensa i el foment dels Drets Humans en salut mental…

Com a associació treballeu amb grups d’ajuda mútua; què són? Qui s’hi pot incorporar?

Els Grups d’Ajuda Mútua (GAM) són espais en el quals diverses persones que comparteixen un mateix problema o dificultat es reuneixen per a intentar superar o millorar la seva situació. En el nostre cas, som persones amb l’experiència del trastorn mental, i per tant, hi poden participar totes les persones que hagin viscut o estiguin vivint un problema de salut mental, o bé situacions de patiment psicològic i emocional. L’objectiu principal és oferir un espai setmanal de confiança, seguretat i comprensió per a expressar-nos lliurement, escoltar i ser escoltades, compartir experiències pròpies amb altres persones que han tingut vivències similars i donar-nos suport mutu. Els GAM faciliten que trobem noves persones amb les quals relacionar-nos i establir vincles, que trenquem l’aïllament i la por al rebuig que moltes persones patim a causa de l’estigma i la discriminació i que compartim eines i aprenentatges que facilitin el nostre propi procés de recuperació i apoderament.

Com us poden conèixer les persones que hi estiguin interessades?

Les persones que vulguin més informació poden adreçar-se al correu electrònic anoia@activament.org, també poden visitar la pagina web oficial www.activament.org, on trobaran tot el que realitza la nostra entitat, o si volen conèixer més en concret els projectes en els quals formem part i les principals línies d’acció https://www.activament.org/projectes/

La darrera Marató de TV3 va estar dedicada a la salut mental. És important la visibilització dels problemes de salut mental per a les persones que els viviu?

Efectivament, la visibilització dels problemes de salut mental per part de les persones que els vivim, és fonamental per trencar amb les idees que malauradament moltes persones tenen de nosaltres (que si som inestables, perilloses, agressives, vagues, faltes de voluntat, etc.). Però alhora, és igual de necessari visibilitzar els determinants socials que afecten la salut mental, ja que, precisament són aquests, les violències amb base estructural, les que malmeten la nostra salut mental. No podem patologitzar i individualitzar el patiment psicològic de les persones.

Aquesta pandèmia de covid-19 està generant problemes de salut mental, sobretot depressions i angoixes. Ho esteu notant en la vostra associació?

Sí, a causa de quedar-se sense feina, de no tenir diners per anar a teràpia, dels pèssims serveis públics de salut mental, de que et facin fora de casa per no poder-la pagar, d’haver de viure amb el teu maltractador confinada, etc. etc. Han fet que els casos de depressió, d’ansietat i fins i tot de suïcidis augmentin durant el temps que portem de pandèmia.

És per això que des de la nostra entitat intentem reforçar l’ajuda mútua, l’escolta activa, l’apoderament i la lluita contra l’eliminació de l’estigma sobre les persones amb patiment i diagnòstics en temes de Salut Mental, doncs tothom en cert moment de la nostra vida, ens podem veure en una problemàtica que ens porti a aquestes situacions.

Treballeu conjuntament amb altres entitats o centres de salut?

Sí, per descomptat. Sabem per experiència pròpia que totes les formes de discriminació i marginació generen patiment psicològic, i en conseqüència ens solidaritzem, col·laborem i treballem en xarxa amb altres col·lectius de persones que són objecte de prejudicis i discriminació.