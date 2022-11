Aquest dimarts comença la 20a edició del Festival Zoom

Demà dimarts a 2/4 de 9 del vespre tindrà lloc la inauguració de la 20 edició del Zooom Festival Internacionl de Continguts audiovisuals. Durant l’acte d’inauguració es podrà veure el film Quico Sabater, sense destí que concursa a la Secció Oficial de Ficció. Es comptarà amb al presència de l’actor Roger Casamajor, protagonista de la pel·lícula.

El Zoom Festival Internacional de Continguts Audiovisuals de Catalunya arriba a la 20a edició havent-se consolidat com un certamen de referència del sector i un esdeveniment estratègic per Igualada -que enguany és capital de la cultura catalana- i per al conjunt del país. El festival se celebrarà del 22 al 27 de novembre a la capital de l’Anoia –amb algunes activitats a Barcelona i emissions online- i convida al públic a assistir a les diverses projeccions de manera presencial després de dos anys complicats a causa de la pandèmia.

El Zoom d’enguany contempla sis categories: Entreteniment, Informatius, Esports, Cultura, Ficció i la nova secció de Videojocs estrenada l’any passat. Des del passat mes de maig, el festival ha rebut un total de 130 inscripcions en les diverses categories de la Secció Oficial. Els continguts provenen de països com Espanya, França, Anglaterra, Hongria, Alemanya, Països Baixos, Itàlia, Dinamarca, Iran, Perú, Jordània, Taiwan, Noruega, Polònia i Grècia, entre d’altres. Dels 130 projectes presentats se n’han escollit més d’una cinquantena que opten als Premis Zoom, atorgats per un jurat de professionals del sector: 8 en la categoria de Ficció, 8 d’Entreteniment, 13 de Cultura, 8 d’Informatius, 7 d’Esports i 7 de Videojocs.

Fora dels continguts de la Secció Oficial, les produccions locals també tindran el seu espai en el certamen amb la secció Zoom Km0 que encetarà la coproducció igualadina sobre Xirinacs Sis nits d’agost. El festival compta amb un total de cinc projeccions de collita local, que es podran veure entre el 23 i el 26 de novembre al Cinema Ateneu i seran gratuïtes. Inclou el film dirigit pel capelladí Oriol Estrada i la seva parella Natalia Cabral, Una película sobre parejas que relata les peripècies d’una parella de directors que decideixen fer un documental sobre parelles enamorades; I quan la vida cau, un curtmetratge d’entrevistes que mostra l’esperit de superació de diverses dones; Los pajarillos, un curtmetratge que narra la història d’en Colibrí, un nen que arriba volant fins El Jardí, un lloc habitat per altres nens alats que passen el dia jugant i divertint-se, i també el documental Amics, dessous la cendre, que relata com després de la mort de Franco hi va haver una violenta repressió contra el moviment anarquista i llibertari.

Els premis que ja s’han desvelat són els Premis d’Honor 2022, que han estat atorgats al periodista i guionista de ràdio i televisió Antoni Bassas i a la periodista i presentadora Olga Viza. Tots dos seran presents a la gala d’entrega de premis que tindrà lloc el dissabte 26 de novembre al Teatre Ateneu d’Igualada. Abans de la gala de cloenda es farà l’acte “Experiència Eufòria” amb un avançament del programa especial de Nadal de TV3 amb imatges inèdites del concert d’Eufòria del Palau Sant Jordi i l’acte comptarà amb la presència de cares conegudes del programa. L’acte, també gratuït, tindrà lloc al Teatre Municipal Ateneu d’Igualada i començarà a les 6 de la tarda.