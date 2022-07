Aquest dijous comença un European Balloon Festival de màxims

Aquest dijous s’inicia una nova edició de l’European Balloon Festival d’Igualada, i ho farà amb 51 globus aerostàtics que han confirmat la seva participació. Els equips que competiran provenen de països com Egipte, Argentina, Letònia, Anglaterra, Suïssa, França, Portugal, Mònaco, Itàlia i de diversos punts de l’Estat espanyol com Galícia, Castella la Manxa i Aragó, a més dels pilots catalans que faran d’amfitrions.

Després de dos anys d’haver de celebrar el festival en format reduït a causa de la pandèmia, enguany es recupera la programació completa de tots els vols matinals (de dijous a diumenge), dels vols de tarda (de dijous a dissabte) i també l’encesa nocturna de globus Night Glow dissabte al vespre sense restriccions d’aforament. Els vols de globus aerostàtics conviuran durant tots els dies del festival amb nombroses activitats per a tots els públics, com els concerts de l’Anòlia, que tindran lloc al Parc Central, les activitats lúdiques i culturals dins d’iglús de Vent a càrrec de nombroses entitats igualadines, i activitats per a públic familiar com ara una Ludomòbil, grans volades d’estels gegants i llançament de Frisbees, noves d’aquest any.

Una altra de les novetats del festival d’enguany és la presentació de la cistella de gran capacitat fabricada per l’empresa igualadina Ultramagic Balloons, que té 28 places per a viatgers, a més del pilot. Amb unes mides de 5’2 x 1’7 metres, es tracta de la cistella amb més capacitat que haurà volat mai a l’Estat espanyol, tot i que la mateixa empresa Ultramagic ja les ha començat a comercialitzar en països com Turquia i Egipte. Dues d’aquestes cistelles “Model C-14” s’enlairaran demà dijous al vol inaugural i portaran com a passatgers la pràctica totalitat de la plantilla de treballadors de l’empresa igualadina, formada per 65 persones.

L’European Balloon Festival està impulsat per l’Ajuntament d’Igualada i l’empresa fabricant de globus Ultramagic, amb el suport de les empreses de vol Globus Kon-Tiki, Camins de Vent, Anoia Balloons i el patrocini de Vitogas. Es tracta d’una oportunitat única a l’Estat espanyol de presenciar un vol simultani de globus aerostàtics i també de volar en un dels equips participants com a passatger. El programa complet d’actes es pot consultar a la pàgina web www.ebf.cat i a les pàgines del festival a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instragram.

Divendres dia 8, vol des de les places

Durant el Festival, una cinquantena de globus volaran simultàniament mentre competeixen per guanyar diverses proves de vol plantejades per la direcció esportiva, com ara “La Llebre” –en què els globus participants han de perseguir el globus llebre que s’ha enlairat primer canviant constantment de direcció i altitud- o la Meta del jutge, on els pilots han de llançar un “testimoni” el més a prop possible de les dianes situades en diferents camps o places de la Conca d’Òdena.

Els globus s’enlairaran cada matí, de dijous a diumenge a dos quarts de set aproximadament, i cada tarda de dijous a dissabte a dos quarts de vuit des del Parc Central d’Igualada. A més del Parc Central, divendres al matí també s’enlairaran globus des de la Plaça de Cal Font i la Plaça de l’Ajuntament. El conegut com a “Vol de Ciutat” de divendres ofereix imatges espectaculars tant pels veïns del nucli antic de la ciutat, que viuen des de molt a prop la inflada i l’enlairament de globus, com també des d’emplaçaments amb vistes sobre la ciutat com la muntanya del Pi, on cada any s’apleguen desenes de fotògrafs per immortalitzar aquest vol tan especial.

Enguany, la recepció dels pilots es farà avui dimecres al vespre al pati del Museu de la Pell d’Igualada en un acte adreçat als equips participants i a les autoritats.

Divendres i dissabte, tardes d’activitat al Parc Central

Al Parc Central, a més de la pròpia activitat dels globus, s’hi podran fer moltes altres activitats durant els dies que dura el Festival.

El divendres dia 8, a partir de les 18h de la tarda es farà una Ludomòbil, un espai de joc lliure per a nens i nenes de 0 a 12 anys amb jocs de taula gegants i cooperatius, guinguetes de jocs i un espai de nadons, entre d’altres.

La mateixa tarda, abans no s’enlairin els globus, es farà una Gran Volada d’estels que els nens i nenes d’Igualada portaran muntats des de casa. El departament d’Infància ha elaborat un pack de muntatge d’un estel senzill que tothom pot recollir prèviament als espais cívics d’Igualada per tal que puguin arribar el dia 8 amb l’estel muntat. Juntament amb aquestes activitats hi haurà dinàmiques i espectacles teatralitzats a la gespa i la lectura del manifest del Consell d’Infants, tot emmarcat dins el programa Playful Paradigm, un projecte europeu per avançar cap a unes ciutats més “jugables”.

El mateix divendres, un cop s’hagin enlairat els globus aerostàtics –els vols de tarda són aproximadament a dos quarts de vuit del vespre- tindrà lloc un dels concerts del festival Anòlia, a càrrec del grup anoienc Les Pastes de la Iaia.

L’endemà dissabte 9 de juliol torna amb tota l’esplendor i sense restriccions d’aforament l’encesa nocturna de globus Night Glow, un dels moments més esperats del festival. Els globus s’il·luminaran per dintre a ritme de la música, amb l’ànim dels espectadors i amb el relat de l’animador Pep Callau.

Abans del vol de tarda de dissabte, hi haurà diverses activitats infantils com ara una activitats de punteria amb Frisbee, on tots els infants i joves podran muntar i decorar el seu Frisbee i practicar la seva punteria, a més de les dinàmiques i espectacles teatralitzats i la gran Volada d’Estels Gegants.

Per cloure la nit del dissabte, al mateix escenari i també dins del festival Anòlia, tindrà lloc el concert de Sopa de Cabra, que enguany s’han retrobat per fer una gira commemorativa dels 30 anys del seu emblemàtic disc “Ben Endins”, amb els grans èxits de la primera etapa del grup i el treball que els va catapultar a l’èxit. Tan el concert com la resta d’activitats són gratuïtes i no es requereix inscripció prèvia.

Divendres i dissabte hi haurà foodtrucks i barres de consumició de begudes al Parc Central, per a totes aquelles famílies que vulguin sopar al camp de vol.

Iglús de Vent plens d’aire… i d’activitats!

Gràcies als Iglús de Vent, els globus tenen una doble vida; la primera al cel i la segona ben arran de terra. L’artista igualadí Jordi Enrich és el creador dels Iglús de Vent, teles de globus reciclades que s’inflen d’aire i acullen, durant tot el festival, desenes d’activitats culturals i de lleure per a tots els públics, la majoria organitzades per entitats de la ciutat.

Enguany hi haurà una trentena d’Iglús de Vent instal·lats en recintes com ara el complex esportiu Les Comes, que acollirà activitats esportives durant tota la setmana, la nau de les Encavallades del Museu de la Pell, amb un taller creatiu inspirat en l’obra del pintor igualadí Joan Saló, a l’Escorxador amb activitats de circ i cocreació escènica, a l’Ateneu Igualadí acollint un recital de poesia de l’Associació Cultural Galàxia, a la Biblioteca Municipal d’Igualada amb tallers familiars, a l’Ingravita amb escalada o a l’Espai Cívic Centre amb un taller de risoteràpia en família i un espectacle de màgia amb Marc Rivas, entre molts d’altres.

També hi haurà Iglús de Vent a l’Escola d’art La Gaspar, amb l’artista Remedios Varo, i les corals igualadines cor Exàudio, el Cor d’Homes, Gatzara, Verdums i Xalest actuaran dins de diferents iglús.

A més, al llarg de la setmana es farà un taller de reciclatge creatiu “Tipis” amb tela de globus aerostàtic a les escoles públiques d’Igualada i del 4 al 8 de juliol hi haurà un Iglú de Vent itinerant cada dia de la setmana a una escola pública diferent.

Aquests habitacles d’aire fets amb teles de globus reciclada van néixer precisament en el marc de l’European Balloon Festival i des d’aleshores s’han instal·lat en diversos festivals i mostres artístiques d’arreu del món. El programa d’activitats dins dels iglús de vent es pot trobar a la pàgina web del festival www.ebf.cat

Piula i surt volant!

L’organització segueix apostant per les xarxes socials Instagram, Facebook i sobretot Twitter, ja que gràcies a la seva immediatesa permeten informar en temps real de les qüestions climatològiques que condicionen, més que no pas en cap altre festival, el curs de les activitats previstes i permeten la interlocució amb els espectadors.

A través de les xarxes, durant tots els dies del festival, es faran recomanacions específiques per a cada moment, i és per això que es recomana als espectadors seguir-les amb atenció.

Com en les anteriors edicions, s’utilitzaran les etiquetes #VeigGlobus i #EbfIGD, i d’entre tots els usuaris que hagin piulat o penjat posts, fotografies, o històries amb aquestes etiquetes es farà el sorteig d’un vol en globus per al vol matinal de diumenge.

Nova edició del concurs de fotografia

L’Ajuntament d’Igualada i l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada convoquen de nou el Concurs fotogràfic de l’European Balloon Festival, que premia fotografies amb tècnica lliure realitzades durant els dies que dura el festival, amb premis de fins a 500 euros i diversos vols en globus. Les bases es poden trobar a la pàgina web oficial del festival www.ebf.cat.