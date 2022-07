Calaf augmenta fins al 82% la recollida selectiva amb un any de porta a porta

La recollida selectiva a Calaf durant el primer any de porta a porta ha assolit el 82%. Aquest percentatge només té en compte la recollida selectiva d’orgànica, paper i cartó, envasos, vidre i resta. Durant l’any 2020, aquest valor era només del 32%. Així doncs, en un any s’ha multiplicat per 2,5.

A més, la generació d’aquests residus el 2020 va ser de 1.535 tones, equivalent a 422 kg per habitant i any. Amb el porta a porta, aquesta xifra s’ha reduït fins a les 960 tones anuals, de manera que la generació per habitant va ser de 267 kg anuals. Per tant, s’ha reduït la generació de residus un 37%, també gràcies al porta a porta.

L’Ajuntament està començant a estudiar i avaluar, amb l’assessorament de l’Agència de Residus de Catalunya, la implantació del pagament per generació. Aquest sistema afavoreix que aquelles famílies que generen menys residus, paguin menys, en aplicació del principi de qui contamina paga.

El porta a porta es va implantar el dia 25 de maig de 2021 i, amb un any, s’ha millorat la recollida selectiva i s’han reduït considerablement els residus generats.