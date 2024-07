L’Ajuntament de Vilanova celebra amb l’alumnat de l’Institut Pla de les Moreres els èxits acadèmics i emprenedors

Aquest dimecres 3 de juliol, Can Muscons ha estat l’escenari d’un acte organitzat per la regidoria d’Educació i Joventut per felicitar i reconèixer els èxits assolits per l’alumnat de l’Institut Pla de les Moreres. Durant l’esdeveniment, s’ha destacat la participació i finalització del Projecte Morera, la sensibilització a la cultura emprenedora i les millors qualificacions acadèmiques del curs 2023-2024.

El Projecte Morera, iniciat el curs 2016, busca donar suport als joves amb dificultats per seguir l’itinerari escolar normalitzat. Enguany, l’únic alumne, dels set que van iniciar el programa, que ha finalitzat amb èxit ha estat Yerai Fuentes Gil, que ha estat reconegut per la seva perseverança i dedicació, malgrat que no va estar present en la cerimònia.

Tant la regidora d’Educació, Alba Pérez, com la mateixa alcaldessa van destacar l’esforç de Yerai, i van apostar novament pel Projecte Morera perquè com asseguren “creiem fermament que si un sol jove es pot beneficiar de les accions adaptatives que es duen a terme, el projecte ja haurà valgut la pena. Des de l’Ajuntament també van agrair la col·laboració de les institucions educatives i del Grup Llobet que s’han implicat des de l’inici en el projecte.

La cerimònia va continuar amb el lliurament dels reconeixements a l’alumnat que ha participat en el projecte de Sensibilització de la Cultura Emprenedora que va anar a càrrec del regidor de Promoció Econòmica, Jordi Barón, i el de Comerç i Turisme, Roger Casajuana. El jurat ha premiat la millor idea d’emprenedoria presentada per Aina Triviño i Gala Barnés. El seu projecte, GreenStep, proposa la creació de sabates amb soles intercanviables per reduir el consumisme en la moda i l’impacte ecològic.

Durant la seva intervenció, el regidor de Promoció Econòmica Jordi Barón, va destacar la maduresa dels alumnes de 2n de batxillerat i va agrair l’excel·lent tasca dels docents implicats, Fina Castells i en Marc Ramírez. Finalment, va animar a continuar fomentant l’esperit emprenedor entre els joves i va desitjar a tots unes merescudes vacances d’estiu.

Tot seguit, la regidora d’Educació i Joventut, Alba Pérez, i l’alcaldessa Noemí Trucharte, van fer entrega dels Premis d’Excel·lència als alumnes amb les millors qualificacions del curs 2023-2024. Els premiats van rebre vals de compra per un total de 100 € a gastar en diferents comerços locals. La regidora Alba Pérez va remarcar la importància de l’excel·lència educativa a Vilanova del Camí, agraint també la tasca de tota la comunitat educativa.

L’alcaldessa Noemí Trucharte va tancar l’acte felicitant tots els alumnes guardonats, reconeixent especialment el treball de Yerai Fuentes Gil i el de l’Alba Triviño i Gala Barnés, pel projecte GreenStep. L’alcaldessa va manifestar el seu orgull pel talent i la dedicació del jovent de Vilanova del Camí, reafirmant el compromís de l’Ajuntament amb un model educatiu de qualitat que fomenti tant l’excel·lència acadèmica com la innovació i l’esperit emprenedor.

L’acte, que es va cloure amb un refrigeri per a tots els assistents, va ser una celebració dels èxits i del potencial dels joves de Vilanova del Camí, posant en relleu la importància de la col·laboració entre institucions, famílies i alumnat per construir un futur millor.