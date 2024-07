Tot a punt per a la 17a Festa de la Diversitat

Els dies 5, 6 i 7 de juliol hi haurà activitats diverses com ara parades d’artesania, exhibicions, tallers, concerts i propostes gastronòmiques d’arreu del món

Aquest cap de setmana se celebrarà la dissetena edició de la Festa de la Diversitat de Piera, una iniciativa sorgida amb la voluntat de donar a conèixer cultures d’arreu del món i fomentar valors com la barreja cultural i la solidaritat. Per als dies 5, 6 i 7 de juliol s’han programat propostes ben diferents com ara propostes gastronòmiques de diferents parts del món, parades d’artesania, exhibicions, danses, tallers i concerts diferents per a tots els gustos i públics. Tota la recaptació d’aquestes jornades es destinarà a causes benèfiques i solidàries.

El Gall Mullat tornarà a ser l’escenari de tots els actes programats. La benvinguda a la festa la donarà el divendres dia 5 una rua amb la Marching Band. Hi haurà també altres activitats com exhibicions de diverses escoles de ball de la vila, un taller de dansa africana amb percussió en directe o l’inici de l’anomenada Nit de Llum. Posteriorment, hi haurà el concert programat dins el cicle MEV amb Carmen y María , un duet format per la Carmen Cortés i la María La Blanco. La nit finalitzarà amb la música llatina i urbana de DJ Polo.

Dissabte seran els Sbombat’s els encarregats d’obrir la jornada amb una rua, a la qual seguiran noves exhibicions de les escoles de ball, un taller de ball amb ritmes llatins i els concerts dels grups Yamile Wilson & versátiles, un artista de l’Havana i quatre músics que ens faran ballar salsa; Buena Vibra, que vindran acompanyats d’un pintor que farà obres en directe que se subhastaran en finalitzar el concert; i DEM, amb una fusió de reggae amb altres estils i l’acompanyament d’un violí.

Diumenge serà, més aviat, una jornada familiar amb la instal·lació de jocs de fusta, exhibicions de l’escola d’arts marcials , un taller de percussió i un concert del grup Rock per Xics. Seguidament, hi haurà el concert de Clare and the Noise i l’acte de cloenda amb els Diables de Piera.