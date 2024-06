L’acusat de la violació d’Igualada va cercar notícies relacionades amb el cas 3 dies després dels fets

La presidenta del tribunal ha assegurat que la citació s'ha enviat correctament als agents

Accidentada tercera sessió del judici contra l’acusat de la violació d’Igualada. Un error des de l’Audiència en la notificació de les compareixences ha provocat el retard dels testimonis de la policia científica.

Les primeres declaracions de la jornada han permès obtenir detalls sobre el posicionament i les dades presents al mòbil del pressumpte agressor. Entre el més destacat, un dels agents s’ha referit a la troballa d’una captura de pantalla a Google Maps per part de l’acusat, “probablement involuntària”, ha dit l’agent. En aquesta captura es veu la ruta assenyalada entre una zona molt propera als fets, a l’Avinguda Europa, i el domicili de l’acusat. La segona captura de pantalla el situa al carrer Alemanya del polígon de Les Comes.

Del buidatge de les dades del mòbil de l’acusat, l’agent ha destacat algunes de les cerques a Google en els dies posteriors als fets, així com consultes a Google Maps que posicionarien el seu telèfon a la zona dels fets a les 6.15h, justament quan se’l veu a les imatges seguint la víctima. Pel que fa a les cerques a Google, el responsable investigador ha assenyalat que es van trobar cerques d’informació relacionada amb el cas 3 dies després dels fets. Entre les cerques a Google, l’agent de la policia catalana n’ha destacat una en què el jove Brian Raimundo C. M. hauria buscat la frase “chica violada Igualada”.

Els agents de la policia catalana també van trobar dues trucades amb l’amic que el va identificar com a un dels 11 integrants del grup de persones que van causar danys en vehicles al polígon de Les Comes la mateixa nit dels fets, la darrera sobre les 2 de la matinada. A les 2.59h rep els darrers missatges de la seva parella.

Els altres agents dels Mossos que han declarat prèviament han explicat com, gràcies a la tarificació i posicionament dels mòbils i a les imatges, van poder descartar tots els sospitosos inicials fins arribar a l’acusat. També han realitzat una reconstrucció del recorregut que va fer la noia des que va arribar a Igualada fins que emprèn el camí de tornada per l’Avinguda Europa. L’agent dels Mossos ha destacat que, per causes que es desconeixen, la noia va emprendre el camí de tornada en direcció contrària a l’estació.

Els testimonis de la policia científica encerclen l’acusat

Els testimonis dels agents de la policia científica dels Mossos d’Esquadra han detallat les troballes que van realitzar durant l’entrada al domicili de la víctima. Un dels responsables de la inspecció ha detallat com es van centrar en primer lloc en trobar la roba que portava l’individu gravat per les càmeres la nit de l’1 de novembre de 2021. En concret s’han centrat en la jaqueta de l’acusat, en la qual van detectar “unes taques amb la càmera IR i la llum forense”. De l’anàlisi d’aquesta jaqueta es va derivar l’aparició de l’ADN de la víctima.

Sorpresa a la sala: 8 dels agents citats per dimecres no es presenten per un error

Sorpresa en la tercera sessió del judici contra l’acusat d’agredir sexualment i intentar assassinar una jove a Igualada el 2021. Després de la declaració dels agents que havien quedat pendents en la sessió de dimarts, cap dels agents que havien estat citats per la tercera sessió s’ha presentat a l’Audiència de Barcelona. Després de realitzar les comprovacions pertinents, la presidenta de la sala ha confirmat que es tractava d’un error a l’hora de notificar la citació. En la sessió de dimarts es va acordar renunciar a algunes proves testificals per al dia següent, però un error en la notificació hauria fet que tots els agents rebéssin la notificació que no s’havien de presentar al jutjat.