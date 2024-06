Abacus inaugura la nova llibreria de la seva botiga a Igualada

El passat divendres 14 de juny, Abacus va inaugurar la nova llibreria de la botiga d’Igualada amb un acte que va reunir representants de la cooperativa, de la vida institucional i associativa de la ciutat i de la seva cultura popular. Durant l’acte també es va presentar el mural gegant que decora l’establiment. Realitzat per l’artista igualadina Núria Riba Bosch, està inspirat en obres d’art d’infants de les escoles de la ciutat.

Aquesta botiga s’ha remodelat a fons per potenciar l’espai dedicat als llibres en un procés de transformació que ha millorat diverses zones de l’establiment. Aquesta renovació va iniciar-se fa més d’un any amb la renovació de l’Espai Abacus al carrer Còrsega de Barcelona i, durant els darrers mesos, ha afectat un total de 20 botigues més arreu del país, com és el cas de Lleida, Sabadell, Figueres, Terrassa, Vilafranca, Manresa, Sant Cugat, Vic o Sants.

L’aposta d’Abacus pel món del llibre no només inclou un procés de reforma d’aquests espais, sinó també la formació contínua d’equips de llibreters especialitzats, amb àmplia experiència i coneixement, tant de les novetats editorials com dels títols de fons, per facilitar als socis consumidors les millors recomanacions. Una altra de les claus en la nova estratègia de llibreries és la cura d’un fons de 150.000 títols i la millora del servei, que garanteix l’enviament dels llibres en estoc en un període de 24-48 hores al domicili o a través del sistema click&collect a l’establiment Abacus escollit.

La regidora de Cultura de l’Ajuntament d’Igualada, Carme Riera, va agrair a Abacus “aquest gran compromís històric amb l’educació i la cultura i amb la ciutat d’Igualada”. Finalment, Mario de la Torre, director d’Abacus Igualada, va dir que “Abacus és un espai de trobada de tota la gent que estimem la cultura i volem ser referents al servei de particulars, dels socis i clients; però també i sobretot de les escoles, de les biblioteques, de les institucions i de tot el teixit cultural i social de la ciutat. Perquè entenem que la cultura i l’educació són motors imprescindibles de transformació social per construir un país i un món millors”.