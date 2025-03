és una agència de viatges d’Igualada especialitzada en experiències úniques i immersives, enfocada a aquells que busquen més que un simple destí: una connexió amb la cultura, la història i l’essència dels llocs que visiten.

Àgora Destins us proposa: «Uzbekistan i la ruta de la seda; un destí imprescindible per a tot viatger». Preparats per iniciar aquesta aventura?

El viatge comença amb una visita per la capital del país, Tasken: el més interessant la plaça Hastiman, el Museu Kaffal Chachi on es conserva una versió manuscrita de la primera mostra de l’Alcorà, passejar pel Mercat Chorsu, continuant pel Museu d’Arts, la plaça de l’Òpera, la plaça Amir Temur, el Memorial de la II Guerra Mundial, etc.

És una ciutat relativament moderna, que ha patit uns canvis molt importants després d’haver estat annexionada a la URSS i ara tornant a ser un país independent. Un altre dia, si ens traslladem a l’aeroport i agafem un vol cap a Urgench, podrem començar una ruta en direcció a Jiva. Aquesta ciutat l’heu de visitar tot caminant, perquè Jiva és una ciutat museu que té tots els seus monuments a l’interior de les muralles. És una ciutat única coneguda amb el nom del setè miracle del món: fang i maó.

El dia següent s’ha d’anar a Bujara, una visita que ocuparà tot el dia i que ens farà conèixer els llocs més importants de la ciutat: el conjunt arquitectònic Lyabi Jovuz, la torre Poi Kalon, la madrassa Abdulaizjan, el mausoleu de la dinastia dels Samanides, el complex Chashma Ayub…, aquí es pot dinar a la casa de la família uzbeka Rajmon Toshev, el millor mestre del brodat d’Uzbekistan. Bujara és famosa per la seva artesania i si es vol es poden comprar unes magnífiques catifes tant de seda com de llana, unes verdaderes obres d’art.

Bujara dona per molt i ens farà falta un dia més per poder gaudir visitant Sitora i Moijosa, l’antiga residència de l’ex-emir de Bujara, on podrem veure una barreja d’estil arquitectònic tradicional rus i les tradicions orientals. La famosa sala blanca decorada amb alabastre tallat, molt similar a les del palau de Peterhof de Sant Petersburg. Continuant amb una visita del mausoleu de Bajauddin Naqshbandi, un líder sufí del s. XIV. A la tarda, es pot aprofitar per visitar un basar tradicional.

Seguint ruta ens trobarem de camí a Samarcanda, la ciutat antiga de Sharkhisabz. Població on va néixer Tamerlan, el gran heroi d’Àsia central: hi veurem el Palau d’Ak Saroy i el seminari Dorus Tilavat. Finalment, arribada a Samarcanda, una ciutat que dona per dos o tres dies ja que té història i molt d’art. S’ha de visitar la plaça del Registán, centre neuràlgic de Samarcanda durant molts anys amb les tres magnífiques madrasses, la d’Ulubek, la de Tillo-Kori, i la de Guri-Emir. També s’ha de visitar el Mausoleu de Tamerlan, la Mesquita del Divendres i el Mercat més gran i antic de Samarcanda (la ruta de la seda). L’endemà s’han de visitar les excavacions d’Afrosiab i l’observatori d’Ulugbek, situats a l’entrada de la ciutat. També el Mausoleu del profeta bíblic Daniel, reconegut i respectat per les tres religions monoteistes.

Aquest és un viatge imprescindible al que, en podríem dir, el país de l’Aladí, el de la llàntia meravellosa.