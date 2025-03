Desallotjat un bloc proper a l’edifici afectat per un important despreniment a Igualada

A primera hora de la tarda del dilluns, 3 de març, s’ha produït un despreniment en la façana d’un edifici situat al carrer Sant Vicenç d’Igualada, nº 32, davant de l’Espai Cívic Centre. L’afectació del despreniment és prou important com per a permetre veure l’interior de l’edifici des del carrer.

Tot i que no hi ha hagut cap persona ferida, el risc estructural per a un bloc proper ha fet que s’hagin hagut de desallotjar tots els veïns de l’edifici nº28 del mateix carrer. Segons han explicat fonts dels bombers a La Veu de l’Anoia, les persones afectades per aquest desallotjament han pogut pujar a recollir les seves pertinences i han estat reubicades. L’ajuntament de la capital anoienca ha ofert anar a un hotel a aquelles persones desallotjades que no tinguessin opcions per ser reallotjades en cases de familiars o amics.

El bloc que ha patit el despreniment es troba desocupat.

© Policia Local d’Igualada

El despreniment també ha causat afectacions a la via pública © Maricel Forn /La Veu de l’Anoia

Els bombers han activat 4 dotacions, incloent el GREC, l’equip especialitzat en patologies estructurals i estructures col·lapsades. La Policia Local d’Igualada mantindrà el carrer tallat fins a nou avís.