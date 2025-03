Unió de Pagesos demana que la part cerealística de l’Anoia es quedi a la Catalunya Central

La Unió de Pagesos ha reclamat que els municipis cerealístics de l’Anoia puguin continuar depenent dels Serveis Territorials del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Catalunya Central, en lloc de passar a diligències de la Vegueria del Penedès, com està previst. Des del Sindicat defensen que l’Anoia és històricament una comarca agronòmicament molt diversa, i que, per tant, les necessitats d’una part del territori anoienc no s’apliquen a la realitat íntegra de la zona, reclamant així la necessitat que una zona de la comarca pugui continuar fent ús dels recursos oferts del Departament de la Catalunya Central.

El sindicat va celebrar el segon cap de setmana de febrer a Mollerussa el seu XIV Congrés a on, a banda de triar les persones que conformaran la nova junta pels anys vinents, es va aprovar una resolució a on es demanava que s’aturés aquest canvi administratiu després de comprovar que en les darreres setmanes la Generalitat indicava el desplegament de la nova administració penedesenca, conformada per l’Alt i el Baix Penedès, el Garraf, i una part de la Comarca de l’Anoia.

Una comarca agronòmicament molt diversa

Segons ha explicat el coordinador comarcal d’Unió de Pagesos a l’Anoia, Joan Vidal, “El Departament d’Agricultura del Penedès no té estructura, els temes fonamentals que ens ocupen a la Catalunya Central que podrien ser la ramaderia, els boscos i els conreus està molt ben estructurat a la Catalunya”. Vidal posa èmfasi en la part cerealista de la comarca, que seria més aviat l’alta anoia, i a on insisteix que “Des de la part de cereal de la comarca no ens sentim gaire representats o sentim que estarem molt oblidats amb un servei d’agricultura al Penedès”.

Cal entendre que l’estructura agronòmica de la comarca és molt diversa en conjunt, en el mapa d’aquesta pàgina es pot observar quin és el cultiu predominant en cada municipi anoienc; malgrat que el cereal es treballi a tota la comarca, aquest té més presència a la zona nord, en canvi, a la zona sud hi predomina el cultiu vitivinícola, molt més semblant a les comarques penedesenques. “La zona central i nord és bàsicament cerealista i també hi ha molta ramaderia, és més forestal; en canvi, el que és la zona sud és bàsicament vinya”, apunta Joan Vidal, qui afegeix que “la comarca de l’Anoia està al mig, és una comarca que limita amb altres comarques molt diferents i fa que potser la identitat queda més repartida”. Pel que fa a l’imaginari que s’ha construït algunes vegades en relació amb la “artificialitat” de la comarca per causa de la seva peculiar configuració, el portaveu explica que “nosaltres en això no hi entrem, ens centrem en el tema de les competències del Departament d’Agricultura al Penedès i que nosaltres volem dependre de la Catalunya Central. Ho hem votat a nivell comarcal i la majoria de gent ho interpreta així; ho vam portar al nostre Consell Nacional i arran d’això vam aprovar la moció demanant que s’aturés el canvi administratiu”.