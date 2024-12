Vilanova se situa com a segon municipi de la província amb millor rendiment de la xarxa d’aigua potable

Vilanova del Camí ocupa la segona posició de municipis de la província de Barcelona amb millor rendiment de la xarxa d’aigua potable, amb un 93,5%, només per darrere de Barberà del Vallès, que lidera el rànquing barceloní en eficiència de la seva xarxa d’aigua potable.

Es tracta d’una de les conclusions que es desprenen de les auditories hídriques municipals, obligatòries per les entitats subministradores d’aigua en municipis amb més de 5.000 abonats. Segons dades de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), l’organisme que ha determinat els indicadors per estandarditzar les auditories, 133 municipis havien de publicar els resultats dels estudis abans del 31 de març del 2024, 62 d’ells de la província de Barcelona.

En el conjunt de Catalunya, Vilanova del Camí manté la segona posició com a municipi català amb millor rendiment de la seva xarxa d’aigua, després de Barberà del Vallès que també lidera el rànquing general català. De fet, Vilanova del Camí supera en 20 punts la mitjana dels municipis catalans obligats a publicar les seves auditories hídriques, tenint en compte que el rendiment hidràulic mitjà d’aquestes auditories, que correspon a dades del 2022, se situa en el 73,4%.

Uns resultats que reflecteixen l’èxit del model de col·laboració publicoprivada en la gestió de l’aigua a la comarca i que ha permès que Vilanova del Camí ocupi una posició de lideratge a Catalunya. El treball conjunt entre l’Ajuntament i Aigua de Rigat ha fet possible una gestió òptima del servei, amb inversions constants per a la renovació i millora de les infraestructures que han permès assolir aquests alts nivells d’eficiència de les xarxes de distribució.

En aquest sentit, des de 2011 s’han destinat 900.000 euros a garantir un estat adequat de les xarxes d’abastament del municipi, amb una millora substancial de les infraestructures reforçant la durabilitat i fiabilitat de la xarxa. Entre les inversions més significatives realitzades durant aquests anys estan actuacions com la restauració del dipòsit rectangular, el dipòsit de capçalera d’Igualada amb una capacitat de 12.000 metres cúbics i del qual també s’abasteix Vilanova del Camí, i la rehabilitació del pou de Cal Cubé.

Altres inversions significatives realitzades aquests anys han consistit en la renovació de la xarxa, com per exemple l’executada al carrer Santa Llúcia de Vilanova del Camí, on s’ha dut a terme la substitució de les canonades de fibrociment que han arribat al final de la seva vida útil, per canonades de materials més duradors i sostenibles.

També s’han instal·lat vàlvules reductores de pressió d’aigua, per reduir dotacions sense afectar el subministrament a la població. Així mateix, s’ha executat la sectorització de la xarxa d’abastament, mitjançant comptadors sectorials controlats de forma remota i en temps real. Una actuació que permet la detecció primerenca d’incidències com fuites o fraus i actuar per minimitzar el seu impacte.

Cal destacar que des del consistori i des d’Aigua de Rigat no només s’ha prioritzat la modernització de les infraestructures, sinó també la garantia de la qualitat de l’aigua amb la instal·lació d’analitzadors multiparamètrics en continu i l’adequació d’aquests analitzadors als dipòsits.