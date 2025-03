L’Ajuntament d’Igualada anuncia la 5a fase de modernització del Polígon de Les Comes

L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, acompanyat del regidor de Dinamització Econòmica, Jordi Marcè, i del president de la l’Associació d’Empresaris del Polígon Industrial de Les Comes (AEPIC), Joan Mateu, ha anunciat aquest dilluns la 5a fase de modernització del Polígon de Les Comes.

Aquesta nova fase, que actualment està en període de licitació i està previst que s’iniciï a la tardor, remodelarà els trams dels carrers d’Alemanya i Gran Bretanya on encara no s’ha actuat, concretament entre el carrer de França i Can Busqué, seguint el mateix format que els trams que ja s’han millorat: voreres més amples i amables, aparcaments en bateria, nova il·luminació i renovació del ferm. Marc Castells, ha detallat que aquesta nova fase “se suma a línia d’actuacions del Projecte de Modernització del Polígon de Les Comes iniciat ara fa cinc anys amb l’objectiu de transformat aquesta importantíssima zona industrial i adaptar-la al segle XXI, fent-la més competitiva i amable”. Catsells ha remarcat que “amb la inversió de més de 4 milions d’euros que s’ha fet fins al moment ja s’ha fet la remodelació integral de 8km de carrers que ha transformat l’entorn industrial, un cop s’acabi aquesta cinquena fase s’haurà remodelat més de la meitat del total del polígon”.

L’impuls d’aquest projecte compta amb el suport de la Diputació de Barcelona, que ha concedit una subvenció de 1,4 MEUR dins del pla de Millora i Modernització de Polígons. A més, l’Ajuntament i l’Associació d’Empresaris del Polígon Industrial de Les Comes (AEPIC) contribueixen amb 300.000 euros addicionals. Castells ha remarcat que aquesta actuació “es fa novament sense imposar cap tipus de contribució especial seguint la mateixa política que s’ha fet en totes les millores de carrers i places a la ciutat”

De la seva banda, Joan Mateu, president de l’Associació d’empresaris del Polígon de Les Comes “ha agraït a l’Ajuntament el treball conjunt que duen a terme amb l’entitat per tal d’estructurar i decidir les fases de millora del projecte escoltant la veu dels empresaris i seguint les seves propostes”.

Mateu ha destacat que “el canvi del polígon és visible, efectiu i molt ben rebut per part de les empreses amb aparcaments més ordenats per als treballadors i voreres totalment transitables i adaptades”.

Voreres més amples, aparcament en bateria i millor il·luminació

Els trams dels carrers d’Alemanya i de Gran Bretanya seran modernitzats per finalitzar la transformació de dues de les principals vies d’entrada al Polígon de Les Comes que compta amb 400 empreses i 4.000 treballadors. S’ampliarà la vorera per facilitar el trànsit i les entrades a les empreses, es renovarà la il·luminació amb tecnologia LED més sostenible i eficient i es renovarà l’asfaltatge per garantir una circulació de vehicles més fluïda i segura.