Aquest divendres, l’Igualada Rigat comença el seu camí a la Copa del Rei davant del Liceo

L’Igualada Rigat es desplaçarà fins al Pavelló Joan Ortoll de Calafell per jugar aquest divendres, 7 de març, els quarts de final de la Copa del Rei d’hoquei patins contra el Deportivo Liceo. El partit es disputarà a les 18:15h i es podrà veure en directe per Esport3. Els arlequinats afronten aquest partit després d’haver passat a la Final Four de la WSE Cup, eliminant al vigent campió d’Europa i havent empatat contra el totpoderós Barça a l’OK Lliga, convertint-se en l’únic equip que no ha perdut contra els blaugranes a la lliga en aquesta temporada.

El Liceo, actual segon classificat de l’OK Lliga, va perdre a la primera volta de la competició regular per un clar 5-1 a les Comes, mentre que fa uns dies a Riazor, els arlequinats van perdre per 3-1 en un partit molt disputat.

El camí de l’Igualada HC fins a la final

Si els de Marc Muntané derroten a l’equip gallec, s’enfrontarien al guanyador del partit entre el Reus Deportiu Virginias i el Parlem Calafell en una hipotètica semifinal el dissabte 8. En cas de superar la semifinal, la final es disputaria el diumenge 9 de març.

Per l’altra banda del sorteig, l’Igualada es pot trobar amb el PAS Alcoi, el Pons Lleida – a qui tindrà com a rival a la WSE Cup -, el Noia Freixenet o el FC Barcelona.