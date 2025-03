Orgull Anoia celebra la primera caminada contra l’LGTBI-fòbia en l’esport

El passat dissabte 1 de març, Orgull Anoia va organitzar la primera caminada popular a la Tossa de Montbui amb motiu del Dia Internacional contra l’LGTBI-fòbia en l’Esport. L’activitat va comptar amb la col·laboració del Consell Esportiu de l’Anoia, el Consell Comarcal i l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui. “Estem contents amb la resposta de les persones assistents, que van compartir una jornada de convivència i reivindicació”, expliquen des de l’entitat.

La sortida va començar a des del Bou de Montbui, des d’on els participants van iniciar el recorregut fins al cim de la Tossa. L’excursió es va desenvolupar en un ambient proper i reivindicatiu, fomentant el companyerisme i la connexió amb la natura. Durant la jornada, es va llegir el manifest contra l’LGTBI-fòbia en l’esport i es va recordar la necessitat de continuar treballant per un esport inclusiu, on tothom pugui participar sense por a la discriminació per la seva orientació sexual o identitat de gènere. A més, els assistents van gaudir d’un bon esmorzar i millor companyia en un entorn meravellós.

Des d’Orgull Anoia, valoren positivament la realització d’aquesta activitat i agraeixen a totes les persones i entitats que hi han donat suport. “Creiem que accions com aquesta són necessàries per generar espais segurs i de trobada dins el món de l’esport i l’oci a la nostra comarca. Orgull Anoia continuarà promovent activitats i accions per a la visibilització del col·lectiu arreu de la comarca. Convidem tothom a seguir-nos i participar en les pròximes activitats que organitzarem!”, expliquen.