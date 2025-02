El CH Vilanova s’imposa a l’Igualada al derbi anoienc de la Lliga Argent femenina

Jorba Solà CH Igualada 22 – 27 CH Vilanova

El Club Handbol Vilanova es va emportar el derbi anoienc de la Lliga Argent Femenina, després de derrotar per 22-27 a l’Handbol Igualada a Les Comes. Les vilanovines es mantenen cinquenes, empatades a 29 punts amb les quartes classificades, i a 4 punts de la tercera posició. Les igualadines, per la seva banda, cauen una posició i són dotzenes.

La primera part va estar igualada, amb els dos equips intercanviant cops i sense que cap d’ells pugués agafar distància al marcador. Si als 10 minuts de joc semblava que les vilanovines haguessin de guanyar clarament, amb un clar 2-5, als 25 minuts les igualadines empataven a 9 per acabar la primera meitat guanyant per 12-11.

No va ser fins la segona part que les vilanovines van aconseguir imposar un ritme més alt, que les va fer posar-se per davant en el marcador i prendre distància, arribant a situar-se a 7 punts en alguns moments del període. Al final, 22-27 favorable a les vilanovines.

El propers partits dels dos equips seran contra rivals de la zona baixa de la classificació. El Vilanova s’enfrontarà, dissabte a la tarda, al Laietà Argentona, situat en la zona de descens. Les vilanovines poden sumar punts imprescindibles per mantenir-se prop de la tercera plaça, que dona l’ascens a la Lliga Or. L’Igualada jugarà diumenge a casa del cuer, el Perelló, amb l’oportunitat de sumar uns punts vitals per allunyar-se del perill.