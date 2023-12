Un nou model d’atenció pediàtrica permetrà agilitzar les consultes i trencar amb les diferències territorials

Publicitat

Al llarg del 2024, els serveis sanitaris de l’àrea de pediatria viuran un canvi molt gran, fruit d’una aposta ambiciosa de Salut. La missió de la reforma del servei de sanitat per a infants, joves i famílies, en general, és oferir una assistència amb més qualitat i de forma més ajustada a les noves demandes socials.

La proposta del nou model de pediatria va ser presentada aquesta setmana pel conseller de Salut, Manel Balcells i Díaz, qui va explicar que aquesta decisió era “necessària”, i assegura que aportarà “equitat assistencial en tot el territori, perquè treballem incansablement perquè tots els nens i nenes rebin la millor atenció possible”. Per altra banda, Balcells, també va posar èmfasi en els recursos destinats en aquesta operació, que es prioritzaran “on hi ha més alta freqüentació de consultes pediàtriques i als territoris on hi ha més vulnerabilitat socioeconòmica”.

“L’ETAP és el nou servei que implanta Salut per aglutinar professionals de pediatria amb la missió de respondre a les necessitats en conjunt.”

Com serà el nou servei pediàtric?

El pla creat per atendre les necessitats pediàtriques es defineix com “nou model organitzatiu dels serveis de pediatria de l’Atenció Pediàtrica de la Direcció d’Atenció Primària i Comunitària.” I com s’organitzarà? Molt senzill. Amb la implantació d’equips territorials d’atenció pediàtrica batejats com ETAP que atendran els 1.074.378 infants i joves de fins a catorze anys de Catalunya. Durant la presentació del projecte es va explicar que gràcies a l’organització de l’ETAP “cada infant i jove de Catalunya tindrà un pediatre i una infermera pediàtrica de referència”.

Com funciona un ETAP

Cada nou ETAP tindrà una direcció pròpia i estarà format per professionals d’atenció pediàtrica: pediatres, infermeres especialistes en pediatria, infermeres especialistes en família i comunitària amb expertesa en pediatria, treballadors socials sanitaris, odontòlegs, auxiliars de cures infermeres (TCAI) i administratius sanitaris, essencialment. Si la situació ho requereix, metges de família i infermeres amb expertesa en pediatria poden formar part dels ETAP.

Entrant més en detall, es calcula que cada ETAP hauria de tenir preferiblement entre 8 i 15 pediatres, i 8 i 15 infermeres pediàtriques. Aquestes xifres poden variar per diverses causes com ara les necessitats del territori o de vulnerabilitat socioeconòmica. En definitiva, el personal s’organitzarà per treballar formant un únic equip i així poder respondre millor a les necessitats del conjunt. La població infantil i juvenil que atendrà cada EATP serà l’assignada al conjunt de les ABS de referència, que oscil·larà entre un mínim de 5.000 i un màxim de 25.000 infants i joves.

ETAP a l’Anoia

Segons les dades presentades per la comissió de Salut, es preveu un total de 79 ETAP a tot Catalunya. A casa nostra, l’Anoia serà una de les comarques pioneres a implementar aquest servei. Paral·lelament, cal recordar que Igualada treballa des del setembre en l’ampliació del CAP Anoia per ubicar la pediatria. En aquest edifici es podrà oferir el servei d’atenció pediàtrica i donar cobertura a la ciutat d’Igualada i també als municipis de la Conca d’Òdena. Per tant, no és massa difícil deduir que el CAP Anoia tindrà a les seves consultes com a mínim, un ETAP que atendrà les consultes pediàtriques dels anoiencs.

Considerant la situació pediàtrica a l’Anoia, cal fer esment al CAP de Montbui, que des de la covid-19 manté neguitosos a un grup nombrós de veïns i veïnes, que fins i tot han organitzat la plataforma “Montbui per a una sanitat digna”. Els montbuiencs esperaven l’arribada dels serveis durant aquest 2023 arran de presentar al Parlament una proposta, que en principi havia estat aprovada. Sembla ser, que això quedarà en un no res i que els habitants de Montbui hauran de portar a les seves criatures a l’ETAP que s’estableixi com a fix a la comarca de l’Anoia o a la Conca d’Òdena.

Salut respon pediàtrica

En la mateixa línia de voler millorar el servei d’atenció pediàtrica catalana, la comissió sanitària aprofita les noves tecnologies per a treballar en ‘Salut Respon Pediàtric’. Es tracta d’un nou sector del 061 que pretén ampliar el servei i complementar el model de pediatria en els casos d’urgències. Segon ha anunciat el conseller Balcells, el servei ‘Salut Respon Pediàtric’, “estarà operatiu d’aquí a sis mesos.” L’objectiu de ‘Salut Respon Pediàtric’ és resoldre el problema o dubte de salut de l’infant o adolescent, evitant els desplaçaments innecessaris i garantint l’equitat a tot el territori.

La nova ampliació del servei pediàtric des del 061 Salut Respon implicarà la creació de la figura del pediatre especialista en atenció primària o urgències pediàtriques per a pacients que no són greus ni crítics, fent atenció no presencial des del 061 Salut Respon. Cal destacar que a hores d’ara ja existeix la figura del metge o metgessa per a pacients pediàtrics greus-crítics atesos inicialment a la consulta de pediatria de la primària que atenen les consultes telefòniques.

