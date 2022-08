Un incident amb una grua deixa part de Montbui sense connexió telefònica

Una grua de grans dimensions s’ha emportat aquest matí la infraestructura telefònica del Carrer del Pont de Santa Margarida de Montbui i ha deixat els edificis més propers a la zona sense connexió telefònica i Internet. Entre els edificis afectats hi ha el CAP i la Policia Local, però aquest últim es comuniquen habitualment amb el mòbil i no hi ha tant problema. És per això fins que no s’arregli el desperfecte no es podrà atendre les trucades del CAP. Sembla ser que l’incident també afecta a algunes cases particulars de la zona.

El més sorprenent de tot és que després de l’incident el conductor de la grua ha decidit no parar i ha seguit amb el seu trajecte. Ara mateix la Policia Local de Montbui està mirant de localitzar-lo per esbrinar què ha passat.