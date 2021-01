Un CF Igualada molt solvent s’imposa al Huesca a Les Comes

CF IGUALADA 2

SD HUESCA 0

Les blaves tornaven a jugar aquest dimecres a Les Comes després d’un mes sense poder-ho fer. Davant s’hi trobarien un equip aragonès que venia de perdre a Mallorca i unes locals que havien descansat durant el cap de setmana.

El duel va començar amb una gran predisposició de totes les jugadores igualadines, que van portar la batuta del joc, creant un reguitzell d’ocasions bastant clares, que no es van saber transformar en gol.

Però a base d’insistir, Ari feia una de les seves internades per banda i obria el marcador amb un potent xut creuat. Des d’aquell moment, l’equip va seguir amb la mateixa tendència, però sense saber trobar els espais per fer mal al rival. Els darrers minuts de la primera meitat van ser travats i es va arribar al descans sense grans oportunitats i amb l’avantatge per la mínima de les blaves.

A la represa, va tornar el ritme de joc de les anoienques. Les aproximacions eren constants i, al minut 56, en una bona jugada col·lectiva de les locals, rebia Ari en banda, que assistia a Marina per fer el segon gol. El duel es posava de cara.

No obstant, la diana igualadina va esperonar a les visitants, que van reaccionar i van començar a pressionar la sortida de pilota. Calia ser més precises. Amb el pas dels minuts i les substitucions del conjunt català, es va tornar a dominar de cap a peus el joc i es van tenir més ocasions per eixamplar el resultat, però els pals i la portera visitant ho van evitar i el marcador no es va moure més.

Aquest mateix diumenge, les blaves rebran a un dels conjunts capdavanters de la lliga, el Son Sardina mallorquí.