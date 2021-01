Tres llibres d’autors catalans, els més prestats a la Biblioteca d’Igualada

La reeixida història de «Canto jo i la muntanya balla», d’Irene Solà, ha estat la novel·la més prestada del 2020 entre els lectors de la Biblioteca Central d’Igualada. Aquesta obra, que combina narrativa, poesia i il·lustració, ha rebut diversos reconeixements com el IV Premi Llibres Anagrama de Novel·la 2019; el Premi de Narrativa Maria Àngels Anglada 2020 i l’European Union Prize for Literature 2020. També és una de les obres que han comentat recentment els lectors del Club de lectura d’adults de la Biblioteca.

En segon lloc del rànquing se situa el veterà Rafel Nadal, amb «El fill de l’italià» i «La senyora Stendhal». Aquesta darrera novel·la empata en préstecs amb la darrera novel·la publicada per Sílvia Soler, «El fibló», una història familiar protagonitzada per tres germans que afronten la mort dels pares.

El thriller «La desaparició d’Stephanie Mailer», del suís Joël Dicker també se situa en els primers llocs d’aquesta llista. Aquesta és la penúltima novel·la publicada per l’autor, que el 2020 va tornar a les llibreries amb «L’enigma de l’habitació 666». Aquest gènere literari és un dels més llegits pels usuaris que utilitzen el servei de préstec de la Biblioteca. Així, l’any passat també es van deixar molt en préstec dues autores que excel·leixen en la novel·la d’intriga i psicològica: Maria Oruña i la seva trilogia «Puerto escondido», i Eva García Sáenz de Irturi i «El silencio de la ciudad blanca».

Pel que fa a narrativa juvenil les autores triomfen entre els més joves: els títols de la sèrie de «Wonder», R.J Palacio, i «Juno», de Laia Aguilar, van ser els títols més demanats. També la intriga de «El castillo ambulante», primer volum de la sèrie de literatura fantàstica de Diana Wynne Jones. I en còmic per adults els títols de manga segueixen sent un any més el més prestats: «Ataque a los titanes»; «I am a hero» i «Tokyo Ghoul».