Diumenge se celebra l’Aplec i Festa del Roser a la Tossa

Diumenge 19 de maig tindrà lloc l’aplec i la festa del Roser a la Tossa de Montbui, que organitza la Fundació de la Tossa, amb el suport del Consorci de la Tossa.

A dos quarts de 9 del matí, es durà a terme la caminada popular des dels diferents nuclis del municipi, i a dos quarts de deu es farà l’arenganada per esmorzar a càrrec de l’AAVV La Margarida.

A les 10 se seguirà amb la ballada de sardanes amb la Cobla La Cervianenca, seguit de sortejos populars i repartiment del punt de llibre de l’Aplec. A dos quarts de dotze, s’inaugurarà l’exposició de pintura de Pere Noguera, i seguidament a les 12h es farà l’actuació de gegants de La Tossa acompanyats del grup Xaragall i les gralles i tabals dels Diables de Montbui. A dos quarts d’una del migdia, es farà el repic de campanes, missa per la Pau celebrada per mossèn Ma. Pujol i cantada per la coral Si Fa Sol. Al sortit, repartiment de les roses i l’aigua de roses de les almorratxes.

No es podrà pujar en cotxe particular, excepte les persones amb mobilitat reduïda. Hi haurà servei de Bus des del Passeig d’Espanya i la plaça de la Sort a partir de les 8 i cada mitja hora.

Cal recordar també que a la carpa del bar de la Fundació de La Tossa, us podreu inscriure a la 1a Caminada Popular Amics de La Tossa, una ruta circular fàcil de 7 km, que se celebrarà el diumenge 2 de juny a les 10.00 h, amb sortida i arribada a l’esplanada del Castell.