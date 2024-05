Marc Bernades aconsegueix un bronze al Kilòmetre Vertical de Cara Amón

Més de seixanta participants han sortit de Barruera en direcció al cim de les Roies de Cardet, per encetar la 14a edició de la Copa Catalana de Curses Verticals. La Cara Amon, organitzada des del CEAR, és coneguda per la seva especial duresa i ha mantingut la seva reputació. Tot i haver estat retallada per fer-la més segura pels corredors a causa de les congestes de neu que encara es mantenen a cotes altes la Cara Amon és d’aquelles curse que compten amb un públic fidel coneixedor en moltes ocasions de la seva exigencia però també de la bellesa de la seva meta. Malgrat aquestes dificultats, els participants han hagut d’enfrontant-se a 1.200 metres de desnivell positiu en poc més de 4 km.

A la masculina s’ha imposat Jordi Bolet (Unió excta.Vic) amb un temps de 00:45:41. El jove Josep Lladó (Centre excta. Súria) es penja la medalla de plata també baixant d’hora amb 00:48:32 a menys de 3 minuts de Lladó. El tercer a meta ha estat Marc Bernades (G.E. Oliana) un cop més entre els noms preferents de la classificació, després d’una aturada per lesió. Sembla que Bernades es va trobant cada vegada millor i ho demostra aturant el crono amb 00:49:07 a poc més de 3min de Bolet. Un temps per ell increible ja que ha estat apunt de no prendre la sortida per problemes gastrointestinals i mareig. “Hi havia un gran gruix de corredors i quan he decidit probar sabia que no estava físicament amb els problemes de panxa per aconseguir ni un top10, estic molt satisfet amb el resultat que m’anima a seguir. Una experiència desagradable però finalment sense gens de bones sensacions i patint he acabat pujant fins al cim, i en trec molt bones conclusions per seguir fent camí”, comenta Bernades.

La 14a edició de la Copa Catalana de Curses Verticals, segueix apostant per mantenir un calendari consolidat amb dues curses clàssiques, la Cara Amón i la 9a Vartikalm, que tancarà la Copa el 20 d’octubre amb la famosa ascensió al sostre garrotxí, el Puigsacalm (1.515m). L’equador de la Copa es disputarà però, a Andorra el 8 de juny, a la Casamanya Extrem Vertical Race.