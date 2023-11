Teatre i música al Casino de Calaf

El Casino de Calaf torna aquest cap de setmana amb noves propostes culturals.

Demà, dissabte 4 de novembre a les 19.30 h serà el torn de Salva Racero i Sílvia Blavia amb ‘Quan passi tot això’. Una comèdia musical on una parella de protagonistes expliquen amb cançons i records els seus viatges a Nova York i els seus 13 anys junts. Fins que arriba una pandèmia i han de donar un gir al seus plans.

Per acabar la setmana, el diumenge 5 de novembre a les 12.30 h arribarà ‘Músiques llatines’ amb la banda de la Unió Musical del Bages’. Amb un repertori format per un ventall d’obres que va des de la música clàssica fins a la contemporània, passant per la tradició, les sarsueles i molt més.

Per assegurar-vos la localitat als espectacles cal comprar les entrades de manera anticipada a través del portal entrapolis.com o reservar-les al telèfon 93 869 83 77 o al 620 134 018 (Josep). També es vendran el mateix dia a taquilla, sempre que en quedin de disponibles. El preu de l’entrada per a l’espectacle ‘Ecos de l’aigua’ per al públic general és de 12 € i per a les persones associades és de 9 €. Per a ’Quan passi tot’, el preu de l’entrada per al públic general és de 15 € i per a les persones associades és de 12 €. Per a ’Músiques llatines’, el preu de l’entrada per al públic general és de 12€ i per a les persones associades és de 9€.