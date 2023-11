“La casa més petita”, infància migrant a l’Ateneu amb la Xarxa

El Teatre Municipal l’Ateneu d’Igualada acollirà una història sobre la incertesa que viuen els nens i nenes refugiats de guerra, després d’abandonar casa seva, sense saber quin serà el seu destí.

Diumenge 5 de novembre a ¼ d’1 del migdia, La Xarxa ha programat La casa més petita de la companyia Campi Qui Pugui, interpretada per Cristina Garcia i Aitana Giralt. És una adaptació al català de l’obra de Maialen Díaz per a Yarleku Teatro, dirigida per Rosa Díaz de La Rous i amb música d’Asier Fernández i Eneko Anaut.

La casa més petita

Amb una maleta, un petit pomer i el desig de tornar aviat, la Bettina deixa enrere casa seva per descansar del soroll de les bombes i de la por que li provoca la guerra. En arribar a la seva “nova casa”, s’adona que res és com s’imaginava.

La Norma, una nena més gran en la mateixa situació, serà qui l’acompanyi en aquesta història, construint entre les dues una amistat que els permetrà fer front a les dificultats a les quals sobreviuen.

La casa més petita posa en valor la relació entre iguals, el descobriment de les seves aptituds i qualitats i el desenvolupament de la seva autoestima. Un aprenentatge des de la convivència.

L’obra parla del desarrelament i de la importància dels vincles interpersonals en situacions de vulnerabilitat. Si una llar és el lloc on un individu habita amb sensació de seguretat i calma, quina és la unitat mínima per a això? Potser una abraçada pot convertir-se en la casa més petita que necessites quan ho has perdut tot.

Campi Qui Pugui

La companyia de Castellserà neix l’any 2008 de la passió de Jordi Pedrós i Cristina Garcia per crear i compartir teatre. Formats en diverses disciplines teatrals a Lleida, Barcelona i París han creat més d’una dotzena d’espectacles que els han portat a més de quinze països.

Després del premiat espectacle Camí a l’escola, Campi Qui Pugui reprèn el seu compromís amb la infància cercant punts en comú entre tots els públics. Ho fa amb un tipus d’humor i uns aspectes visuals que els permet arribar a persones de diferents edats i orígens, i també desvetllar l’infant que portem dins.

Les entrades tenen un preu de 7 euros i de 5 euros per als socis de La Xarxa d’Igualada. La venda es fa per Internet a https://teatremunicipalateneu.cat/la-xarxa/ i a la taquilla del teatre el mateix diumenge, des d’una hora abans de l’inici. És un espectacle recomanat a partir de 6 anys.