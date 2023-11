La Biblioteca El Safareig celebra el seu 10è aniversari

El 3 de novembre de l’any 2013 s’inaugurava la Biblioteca El Safareig de Capellades. Així s’abandonava la sala del carrer Garbí i s’estrenava un nou edifici de 3 plantes al carrer Pilar, al bell mig de la vila. A l’hora, s’entrava dins la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona amb tots els recursos que això significa a nivell de materials i també de serveis.

Després de 10 anys la valoració és molt positiva. La directora de la Biblioteca El Safareig, Marta Camps, destaca com “ser dins la xarxa de Biblioteques ha estat un salt qualitatiu innegable. La nostra Biblioteca disposa físicament d’un fons documental de 24.071 exemplars de llibres, pel·lícules, música i revistes, però els nostres usuaris poden sol·licitar qualsevol material de les altres biblioteques que estigui disponible. Aquest préstec interbibliotecari és gratuït i permet gràcies a aquesta xarxa posar a l’abast moltíssims materials”.

Tota aquesta oferta més l’emplaçament cèntric han estat alguns dels factors que han contribuït a un ús molt alt de l’equipament. En aquest sentit el regidor de cultura detalla com “la biblioteca també ofereix una agenda d’activitats mensuals per a grans i petits amb propostes molt variades. Això també ha sumat per convertir-la en una dels equipaments més utilitzats i ben valorats de la vila”.

Per celebrar aquesta primera dècada es reforçarà l’activitat a la Biblioteca amb més activitats i amb algunes sorpreses que s’aniran destapant durant tot un any.

De moment, avui, divendres 3 de novembre, es podrà brindar per més anys de llibres i cultura amb un maridatge de vins i formatges.