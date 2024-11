El “Tardeo benèfic” per al càncer de mama amb metàstasi recapta més de 5.700 euros

Més de 350 persones van assistir al Tardeo benèfic organitzat per l’Associació Càncer de Mama Metastàsic (AECMM) i l’Hospital Universitari d’Igualada, el passat dissabte 19 d’octubre, coincidint amb el Dia Mundial contra el Càncer de Mama. Amb aquesta festa solidària s’ha aconseguit una recaptació de 5.783 euros, que es destinaran a la investigació del càncer de mama amb metàstasi a través de AECMM i a implementar millores per l’experiència dels pacients de l’àrea oncològica de l’Hospital Universitari d’Igualada. Concretament, cada organització ha rebut un donatiu de 2.891 euros. Aquest esdeveniment, celebrat al local La Nau del Rec, ha comptat amb la col·laboració de quinze persones voluntàries i més d’una vintena d’empreses, tant de la comarca de l’Anoia com d’altres punts del territori.

El “Tardeo” va comptar amb les actuacions del conjunt Victor Murga Trio, liderat per Víctor Murga, metge anestesiòleg de l’Hospital Universitari d’Igualada, i amb el DJ Javi Mancebo, que va oferir una sessió de música “vuitantera” per amenitzar la nit. L’espai va oferir servei de bar amb finalitats solidàries, així com un pica-pica proporcionat per diverses empreses de restauració, que també es van sumar a la causa.

Sònia Pérez i Cristina Garcia, impulsores del Tardeo i pacients de càncer de mama metastàsic, agraeixen a totes les persones i empreses que van fer possible aquest acte i que, amb la seva contribució, han ajudat a sumar recursos per a una causa tan necessària: “volem donar les gràcies als voluntaris, a les empreses i als particulars anònims que han fet donacions” i afegeixen que “gràcies a ells hem pogut donar a conèixer la malaltia, i recaptar fons per a la investigació. La nostra supervivència i qualitat de vida depèn dels avenços científics”, apunten.

Per la seva banda, el gerent del Consorci Sanitari de l’Anoia, Ignasi Riera, destaca que aquest esdeveniment ha estat un èxit gràcies a la implicació del voluntariat i la ciutadania: “Esdeveniments com aquest són importants no només per recaptar fons, sinó especialment per sensibilitzar la societat sobre la importància de la investigació i perquè, entre tots, puguem millorar la qualitat de vida d’aquests pacients, també a partir de les experiències viscudes en cada contacte amb els professionals del nostre hospital. Estem molt agraïts a tots els col·laboradors i assistents que han fet possible aquesta iniciativa”.

L’AECMM promou actes solidaris arreu de l’Estat sota el lema “Más investigación para más vida” amb l’objectiu de finançar projectes que permetin cronificar aquesta malaltia greu i millorar la qualitat de vida de les pacients. El càncer de mama amb metàstasi presenta índexs de supervivència molt baixos, i per això es considera essencial avançar en investigacions que desenvolupin nous tractaments.

La col·laboració de la voluntariat, empreses i associacions, imprescindible

Una quinzena de voluntaris, dona vint-i-dues empreses i associacions, tant de la comarca de l’Anoia com d’altres punts del territori, han col·laborat en aquest “Tardeo” per fer-lo possible: Voluntàries Lluitadores, Victor Murga Trio, Javi Mancebo, La Nau del Rec, Dispoch, Fruits Secs Roset, Damm, Pastisseria Pla, Felip Unigrafic, Supermercats Llobet, Fruits Secs Torra, Es Moss, Esclat Bon Preu Igualada, INCELMAQ, Fem Globus, Els Cups, BonÀrea, Pastisseria Targarona, Dessart, Hielos Cubitub, Netejes Montnet, i LABIN, entre d’altres col·laboradors.