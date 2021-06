Stay Homas actuarà a Igualada per l’European Balloon Festival

Tres joves músics catalans, companys de pis a Barcelona, es van posar de moda a l’inici de la pandèmia amb les cançons que penjaven des del terrat de casa seva. D’aquells vídeos, alguns virals arreu del món, van passar a formar el seu propi grup, Stay Homas i gravar el seu primer disc, Agua. Amb la disminució de restriccions els grups de música ja estan començant a fer gires arreu del territori i una de les parades que farà el grup revelació català del darrer any serà a Igualada. En concret, ho faran en el marc de la Night Glow de l’European Balloon Festival, la nit del 10 de juliol al Parc Central. Com tots els esdeveniments multitudinaris, aquest any hi haurà aforament limitat i control d’accés a la zona.

Igualada, doncs, serà una de les parades de la gira dels Stay Homas, que els portarà per diverses ciutats catalanes, espanyoles i també d’arreu del món com Londres, Paris, Milà, Santiago de Xile o Bogotà.