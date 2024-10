“Somnis de sorra”, de Borja Ytuquepintas, nou espectacle de La Xarxa, diumenge al Teatre Municipal l’Ateneu

La companyia Borja Ytuquepintas presentarà Somnis de sorra al Teatre Municipal l’Ateneu. La funció, organitzada per La Xarxa, tindrà lloc el diumenge 20 d’octubre a les 6 de la tarda. Borja González, artista plàstic i de circ, dirigeix aquesta producció amb la col·laboració de Julio Hontana. L’acompanyen el compositor Roc Sala i els músics Alexandre Guitart i Francesc Pugès, mentre que el disseny de llums i la producció són de Joaquim Aragó, i la il·luminació i el so de David Cózar. En aquest espectacle, la sorra esdevé la gran protagonista. Ens il·lustra històries belles i poètiques en un trajecte pels sentiments, vivències i records que captiven l’espectador.

Les entrades són disponibles a 7 €, i a 5 € per als socis de La Xarxa. Es poden adquirir a través del web teatremunicipalateneu.cat/la-xarxa, a la taquilla del Punt de Difusió Cultural de dimarts a diumenge, i a la taquilla del teatre, al passatge d’en Vives, el mateix diumenge des d’una hora abans de l’inici de la funció. Cal presentar el carnet de La Xarxa per gaudir del descompte.

Somnis de sorra

De quin material estan fets els somnis? Els de Borja Ytuquepintas es construeixen amb sorra, no pensats perquè el vent se’ls emporti ni perquè una onada els esborri. Els somnis són delicats i lleugers, però tenen prou força per quedar cisellats en la nostra memòria com si haguessin estat dibuixats al damunt d’una roca.

Amb una proposta escènica poc habitual, la sorra construeix mons impossibles a través de dibuixos delicats fets sobre un vidre i projectats en una pantalla, que permet als espectadors contemplar com es poden construir i enderrocar amb tanta facilitat. Música, titelles i acrobàcies s’afegeixen a aquest espectacle que desafia la imaginació.

Somnis de sorra és una experiència única per a aquells que somien desperts. Un viatge d’emocions que convida a la reflexió sobre els sentiments i records personals. La màgia de l’espectacle es fusiona amb la música original de Roc Sala (piano), Francesc Pugès (contrabaix) i Àlex Guitart (percussions), creant un món de tendresa on les mans de l’artista narren el trajecte de dues persones en el transcurs de la seva vida: Una història plena de poesia per fer de la sorra més fina els somnis més espectaculars amb una atmosfera captivadora, que transforma l’experiència en quelcom memorable. L’espectacle va obtenir el Premi FETEN 2015 per la seva originalitat, precisió i musicalitat.

Pròximes activitats de La Xarxa

El grup La Xarxa d’Igualada continua la seva programació del trimestre amb una sèrie d’espectacles de titelles, teatre i música. La següent funció serà Mòbil Remix, el diumenge 3 de novembre a un quart d’una del migdia, que repassarà quaranta anys d’història amb els millors números de Teatre Mòbil.