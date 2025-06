«Veure-hi i sentir-hi bé no és un luxe, és viure amb plenitud»

Amb més de mig segle de trajectòria, Òptica Rodrigo s’ha consolidat com un referent a la comarca, especialment en l’àmbit de l’audiologia i la cura sensorial. Fundada el 1970 per Maria Montserrat, pionera i una de les primeres dones audioprotètiques de l’Estat, la tradició familiar ha sabut evolucionar amb els temps sense perdre l’essència: oferir un servei honest, pròxim i altament especialitzat. La Maite Aribau va professionalitzar i impulsar el departament l’any 1986, i des del 2018, Roger Rodrigo, tercera generació, n’ha pres el relleu amb una aposta clara per la innovació i la visió clínica. Avui conversem amb ell sobre com han sabut cuidar dels nostres sentits —vista i oïda— amb una mirada valenta i compromesa amb el benestar de les persones.

Òptica Rodrigo és un referent a Igualada. Ens podeu explicar breument la vostra trajectòria i especialització en pròtesis oculars i audiologia?

Òptica Rodrigo va iniciar la seva trajectòria en audiologia l’any 1970 de la mà de la meva àvia Maria Montserrat, una pionera al món de l’audiologia ja que és la sòcia núm. 7 de l’associació nacional d’audioprotètics i m’atreviria a dir que la primera dona en l’especialitat a Espanya. L’any 1986, la Maite Aribau, va agafar les regnes del departament i el va potenciar situant-lo al capdamunt tant a nivell tecnològic com professional. L’any 2018 jo mateix vaig cursar la professió i vaig agafar el relleu.

L’any 2018 vaig detectar unes carències en moltes clíniques i òptiques, ja que a molt pocs llocs realitzaven adaptacions de pròtesis oculars, vulgarment dit ulls de vidre. Al centre on vaig treballar a Sabadell durant la carrera d’optometria n’adaptaven i venia gent de tot el país. Això em va fer pensar i decidir a formar-me en aquesta especialitat i decantar encara més el nostre centre cap a una especialització més clínica. Sempre hem seguit de lema de treball, Òptica Rodrigo cuidem els teus sentits, dels quals crec que els principals són la vista i l’oïda. Per tant, donar solucions a dèficits en aquests sentits és bàsic perquè la gent pugui fer una vida normal.

La clau d’una trajectòria tan llarga és un bon servei, ser honest i tenir clar que nosaltres estem marcant com els nostres pacients reben la informació de l’exterior. Per a nosaltres això és un compromís molt gran ja que tothom es mereix notar la vida de la millor manera possible i això s’aconsegueix sense tenir impediments sensorials.

Quina importància té oferir serveis especialitzats com les pròtesis oculars i audiòfons en una ciutat com Igualada?

A Igualada, com a moltes ciutats que encara no s’han tornat ciutats dormitori de Barcelona, la gent hi busca els serveis bàsics. Tant les pròtesis oculars com els audiòfons són especialitats que requereixen un contacte continu amb el pacient, començant per poder fer una adaptació excel·lent així com fer els seus manteniments o modificacions recurrents. Un usuari d’audiòfons ve al centre una mitjana d’un cop cada mes i els usuaris de pròtesis oculars com a mínim dues vegades l’any per al manteniment. Apropar aquests serveis a la ciutat és millorar la qualitat dels seus habitants, ja que reduïm els desplaçaments i donem autonomia pròpia als usuaris, d’aquesta manera els fills o familiars no els han d’acompanyar per fer l’adaptació o manteniments. Els serveis essencials han d’estar a l’abast de qui els necessita i, per aquest motiu, també oferim molts serveis a domicili, sigui particular, a residències o hospitals des de la pandèmia.

Quina és la demanda actual de pròtesis oculars a la comarca? Hi ha molta gent que necessita aquest servei?

La línia de pròtesis oculars a Òptica Rodrigo és molt nova i té pocs registres per treure’n una conclusió concreta. El que sabem és que en tot l’estat hi ha molts usuaris de pròtesis oculars, dels quals el 80% provenen de càncers i la resta de traumatismes, infeccions… el número exacte és difícil de concretar.

Com és el procés d’adaptació d’una pròtesi ocular? Quins són els passos principals?

L’adaptació de la pròtesi ocular és tot un procés complex. Tots venen derivats d’hospitals o centres privats. Allà els diagnostiquen la patologia i, si aquesta és perillosa perquè pot fer metàstasis o afectar a altres òrgans o la simptomatologia del pacient ho requereix, es realitza l’enucleació de l’ull. Consisteix a extreure l’ull completament i introduir una pròtesi fixa de ceràmica en forma de pilota. Això dona el volum a l’òrbita i ens permet adaptar la pròtesi ocular que veiem a simple vista sense problemes, a part d’oferir un cert moviment de la pròtesi per apropar-nos al màxim al seu aspecte abans de la patologia. Una vegada s’ha fet la cirurgia, els pacients són derivats a centres com el nostre on els fem un motlle, fotos, escàners, exploracions vàries de l’òrbita ocular, i comença el procés de fabricació. Una bona adaptació no és només un ull, és un ull bonic, que no molesti, que sigui el més similar possible a l’ull sa, que tingui un bon centratge pupil·lar, que reompli la massa que s’ha perdut perquè les parpelles no facin un plec rar… en definitiva, és un treball d’artesania i salut conjuntament. I com sempre, la comunicació multidisciplinària entre professionals de la salut ha de ser excel·lent i continuada per oferir sempre els millors resultats.

Com ha evolucionat la tecnologia de les pròtesis oculars en els darrers anys? Hi ha millores en materials o disseny?

Les pròtesis oculars, com tot, han anat millorant, tant en materials com en dissenys, però la meva experiència em diu que la manera tradicional de fer-se, que és 100% manual, és la que millors resultats dona. La presa de mesures, motlles, materials… tot ha millorat molt, però nosaltres no estem posant una dent o un dit, sinó que estem fent un ull i, com a tal, ha de tenir vida i veure’s el més real possible i aquí la tecnologia encara no està al nivell que pot aportar un professional de manera manual. Millores sí, tecnologia sí, però la vida la creem les persones no les màquines i per a mi és la clau d’una bona adaptació.

Quins són els principals reptes que afronten les persones que necessiten una pròtesi ocular?

Cada cas és diferent però principalment el primer pas és l’acceptació de perdre un ull i haver-ne de portar un d’artificial. El segon és que l’adaptació no és fàcil. El manteniment i la higiene han de ser molt acurats. I com tot en aquest món, l’altre repte és el cost de la pròtesi. Una bona pròtesi val diners, una pròtesi genèrica sense vida ni quasi moviment és relativament econòmica però una pròtesi feta a mida, amb pintat a mà, modelat manual i amb recobriment d’àcid hialurònic per millorar-ne la hidratació val més diners però són les més còmodes i boniques, que són les que tothom qui ens necessita hauria de poder tenir.

Els pacients solen tenir dificultats per accedir a aquest tipus de pròtesis? Hi ha algun tipus d’ajuda o cobertura sanitària que ho faciliti?

Per sort, encara tenim l’ajuda PAO que cobreix una part de l’import de la pròtesi. Els requisits per accedir-hi i els criteris d’atorgament no te’ls puc dir ja que cada any varien. Si nosaltres els professionals ja anem perduts, els pacients encara pitjor però amb paciència i insistència s’acaben concedint i és una ajuda més que benvinguda, per no dir que vital, per tots els usuaris.

Recentment, heu fet una inversió important en maquinària per a audiòfons. Ens podeu explicar en què consisteix aquesta inversió?

Com sempre explico als meus pacients o família, la base del nostre centre és tenir la millor tecnologia possible i els millors professionals. Això aporta bons resultats i pacients satisfets. L’última incorporació en audiologia és la intel·ligència artificial per tractar les pèrdues auditives, que quasi sempre van relacionades amb pèrdues cognitives.

Quins avantatges aporta aquesta nova tecnologia als pacients amb pèrdua auditiva?

Com que sabem que la baixada de sensibilitat dels sentits provoca una acceleració de la demència, hem incorporat tecnologia que, a través d’intel·ligència artificial, millora i conserva la xarxa neuronal profunda, alentint la demència causada per la falta de sentits i per millorar la intel·ligibilitat dels nostres pacients. Sempre estem a l’última i qualsevol millora que puguem aportar en les adaptacions som els primers a adquirir-la i provar-la.

Com millorarà l’experiència dels usuaris aquesta nova maquinària en comparació amb les eines que fèieu servir fins ara?

Que la gent no tingui tants impediments per fer la vida normal. Per a mi una adaptació perfecta, ja sigui d’ulleres, audiòfons o pròtesis són aquelles amb què pots fer de tot sense recordar que en portes. La gent que es posa a dormir amb ulleres vol dir que han encertat plenament amb la ullera, vidres i graduacions. Una persona que parla, es comunica, va al teatre, a missa, on sigui, i pot fer vida normal sense pensar en l’audiòfon és una adaptació excel·lent. La incorporació d’aquestes tecnologies ens facilita arribar en aquests resultats.

A Igualada i la comarca hi ha una alta demanda de solucions per a la pèrdua auditiva? Quina és la franja d’edat més afectada?

Cada vegada més va variant però com que venim d’una inèrcia d’envelliment de la població, el major nombre d’usuaris són persones més grans de 50 anys. Però cada vegada venen persones més joves, ja que els auriculars aquests petits, discoteques, estrès, excés de medicació… acceleren el ritme de la pèrdua i apareix la sordesa de manera més precoç.

Com ha evolucionat la percepció dels audiòfons per part de la societat? Encara hi ha estigmes o ha canviat la mentalitat?

La percepció està canviant ja que la societat cada vegada valora més la tecnologia i els beneficis que aporten. Avui en dia moltes persones ja utilitzen auriculars sense fils per a la seva vida diària, ja sigui per fer trucades o per sentir música, així que portar un aparell no els sembla ni rar ni antiestètic, a part que cada vegada els fan més petits i estètics.

Aquesta inversió tecnològica suposa un avantatge competitiu respecte a altres òptiques de la zona?

La tecnologia sempre marca la diferència per això sempre invertim en les noves tecnologies, però el que més marca la diferència és la formació continuada dels nostres professionals. La tecnologia és l’eina però els resultats els ha de saber aplicar el professional i extreure el màxim rendiment de les dades extretes.

Quina importància té per oferir un servei d’atenció personalitzada en aquests casos?

És la base de la nostra metodologia de treball. Oferir un servei personalitzat, de qualitat, amb l’última tecnologia i amb els professionals titulats per garantir sempre el millor servei i buscar la millor satisfacció dels nostres pacients.

Teniu previst ampliar encara més l’oferta de serveis en pròtesis oculars i audiologia en el futur? Òptica Rodrigo sempre busca oferir el millor als nostres clients, per a la ciutat i comarca. Ampliar més aquesta oferta segur que es farà en els propers mesos o anys però la base de poder créixer en serveis és acostar els que ja realitzem a l’excel·lència i apropar-los a tota la població.