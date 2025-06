Maig, un mes per parlar de celiaquia: què cal saber sobre aquesta malaltia?

El passat 16 de maig es va celebrar el Dia Internacional de la Celiaquia, una data que ens convida a posar el focus en una malaltia més comuna del que sovint es pensa. Per això, des del CAP Igualada Nord – Consorci Sanitari de l’Anoia volem aprofitar aquest mes per fer-ne un petit recordatori, amb aquest article elaborat per la dietista-nutricionista Núria Duran.

La malaltia celíaca és una afecció crònica del sistema immunitari que es produeix per una reacció al gluten, una proteïna present en cereals com el blat, l’ordi, el sègol, la civada, l’espelta, el kamut o el triticale. En persones amb predisposició genètica, el consum de gluten provoca una inflamació i lesió de les vellositats del budell prim, fet que dificulta l’absorció de nutrients tan essencials com les vitamines, les proteïnes o els minerals.

Tot i que pot aparèixer a qualsevol edat, sovint es diagnostica en la infància o l’adolescència. Però el seu diagnòstic no sempre és fàcil, perquè els símptomes són molt variables i poden confondre’s amb altres trastorns digestius com la síndrome de l’intestí irritable o la intolerància a la lactosa. Això pot fer que molts adolescents i adults amb celiaquia no en siguin conscients.

Entre els símptomes més habituals hi trobem:

Cansament, debilitat o anèmia.

Diarrea crònica, inflor abdominal i gasos.

Pèrdua de pes o de gana.

Problemes dermatològics, nafres bucals i erupcions a la pell.

Irritabilitat, tristesa o pubertat retardada, especialment en adolescents.

Davant la sospita de celiaquia, és essencial acudir al personal mèdic per fer una valoració adequada, amb una bona història clínica, proves serològiques i, si cal, una biòpsia intestinal. L’autodiagnòstic o iniciar una dieta sense gluten pel propi compte pot dificultar molt l’obtenció d’un diagnòstic correcte.

L’únic tractament: una dieta estricta sense gluten de per vida

Actualment, no existeix cap medicació que curi la celiaquia. L’únic tractament eficaç és seguir una dieta completament lliure de gluten de manera permanent. Seguir-la de forma estricta permet la recuperació de la mucosa intestinal i evita complicacions a llarg termini. És important seguir-la encara que no es tinguin símptomes aparents.

Per saber-ne més…

Hi ha moltes fonts fiables on podeu ampliar la informació sobre la celiaquia:

Associació Celíacs de Catalunya:

www.celiacscatalunya.org

Sociedad Española de Enfermedad Celíaca: www.seec.es

Federación de Asociaciones de Celíacos de España: www.celiacos.org

Webs divulgatives amb consells pràctics per al dia a dia: www.singlutenismo.com www.celicidad.net

Des del CAP Igualada Nord us animem a informar-vos, consultar amb el vostre professional sanitari davant qualsevol dubte i, sobretot, donar suport a les persones celíaques en el seu repte quotidià: cuidar-se bé, sense gluten.