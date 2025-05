Llistat de subvencions municipals a entitats i fundacions d’Igualada

L’Ajuntament d’Igualada ha celebrat aquest dimarts el Ple ordinari corresponent al mes de maig. La sessió s’ha iniciat amb la lectura conjunta, per part de tots els grups municipals, del manifest del Fons Català de Cooperació en què es demana la fi immediata i urgent de la guerra a Gaza. Posteriorment, el Ple ha aprovat per unanimitat diversos punts destacats en matèria social, educativa i urbanística:

S’han aprovat les bases i la convocatòria d’ajuts per a les famílies usuàries de les escoles bressol municipals per a l’escolarització a I-0 i I-1 per al curs 2025/2026 amb el suport de tots els grups municipals.

També s’han aprovat les bases i la convocatòria d’ajuts per a l’adquisició de llibres i material escolar destinats a famílies amb infants escolaritzats a educació infantil, primària i secundària, també de cara al curs 2025/2026.

En l’àmbit de serveis, s’han aprovat les bases per a la concessió d’ajuts al servei de menjador tant a les escoles bressol municipals (I-0 i I-1) com als centres d’educació infantil (I-3, I-4 i I-5) i primària de la ciutat.

El Ple ha donat llum verda, igualment per unanimitat, a la resolució de les subvencions municipals a entitats sense ànim de lucre per a l’any 2025, tant per a projectes i activitats d’interès social com pel desenvolupament de la seva activitat ordinària.

En l’àmbit d’hisenda, s’ha aprovat la sol·licitud de bonificació de l’impost sobre construccions a favor del Consorci Sanitari de l’Anoia, per les obres de millora en les instal·lacions de l’Hospital Universitari d’Igualada, concretament per la substitució de l’anell de concentrat de diàlisi i les instal·lacions de televisió i vigilància.

Finalment, el Ple ha aprovat també per unanimitat una moció no resolutiva presentada pel grup municipal de Junts per Igualada per tal d’instar al la Generalitat a mantenir el servei de la Ludoteca Sant Miquel a la ciutat.