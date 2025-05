Poble Actiu alerta la davallada de les subvencions en cooperació, medi ambient i cultura

El Ple municipal d’Igualada del mes de maig ha inclòs l’aprovació de les subvencions que atorga l’Ajuntament a entitats sense ànim de lucre per a projectes i activitats d’interès social, així com per donar suport a la seva activitat habitual. Poble Actiu considera que “aquestes subvencions haurien de ser una eina clau per enfortir el teixit associatiu de la ciutat, amb un repartiment just i suficient perquè les entitats puguin desenvolupar la seva tasca amb autonomia, estabilitat i continuïtat. Tanmateix, el sistema actual de subvencions està lluny de garantir-ho”. El portaveu Pau Ortínez ha remarcat que “Igualada és una ciutat amb molta participació a través d’entitats de tot tipus. Gràcies a elles s’organitzen molts actes i activitats d’interès per a la ciutadania, però creiem que el suport del govern actual és clarament insuficient. No només ho diem nosaltres, sinó que així ho expressen en públic i en privat moltes entitats.”

La candidatura municipalista ha alertat que les subvencions d’aquest any mostren una baixada preocupant en àmbits com cooperació, medi ambient i cultura. Poble Actiu reclama una revisió profunda del sistema per fer-lo més just i adaptat a les necessitats de les entitats d’Igualada.

Augment de les subvencions d’acord amb l’IPC

Poble Actiu denuncia que les subvencions municipals a les entitats sense ànim de lucre porten més de deu anys congelades, sense cap actualització que compensi l’augment del cost de la vida. Durant aquest període, l’Índex de Preus al Consum (IPC) ha pujat més d’un 25%. Amb els mateixos imports de fa una dècada, les entitats han d’afrontar despeses molt més altes en conceptes com assegurances, lloguers, materials o subministraments. La candidatura municipalista considera que aquesta congelació és una retallada encoberta i una mostra de la manca de compromís del govern municipal amb el teixit associatiu local. La regidora Elisabet Farrés ha denunciat que “Si durant els darrers mandats han estat capaços d’apujar el salari dels regidors segons l’IPC quan s’aprova el cartipàs, no entenem perquè no s’apuja la subvenció a les entitats d’acord amb el cost de la vida.”

Fer públics els convenis i aprovar-los al ple

La candidatura municipalista ha criticat que el govern amagui part dels diners destinats a subvencions anuals convertint-los en convenis gestionats de manera opaca. Poble Actiu denuncia que aquests convenis amb entitats, que sovint impliquen quantitats superiors a les d’una subvenció, se signen sense passar pel ple ni ser públics. La regidora Rosa Perelló ha afegit: “Exigim que tots els convenis es facin públics, es debatin i s’aprovin al Ple, i que no haguem de posar constantment en evidència la manca de transparència del govern municipal.”

Més convenis amb les entitats

Tot i així, Poble Actiu considera que la diferenciació entre convenis i subvencions pot ser una bona alternativa per al finançament de les entitats igualadines. Segons el grup municipal, l’Ajuntament hauria d’establir convenis anuals amb totes les entitats per garantir la seva activitat ordinària, detallant-hi aspectes com espais, materials, serveis logístics i suport econòmic per cobrir despeses bàsiques i recurrents. Aquests convenis haurien de ser públics i transparents. A part, s’hauria de crear una política de subvencions per projecte que permeti finançar iniciatives puntuals d’interès per a la ciutat, o projectes extraordinaris que les entitats vulguin tirar endavant. En aquest sentit, la regidora Rosa Perelló ha subratllat: “De la mateixa manera que les subvencions es discuteixen i s’aproven en el Ple municipal, els convenis també haurien de passar pel Ple”.