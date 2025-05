Piera es desperta amb un atac al centre de menors, preocupació veïnal per la convivència i l’extrema dreta intentant treure rèdit de la tensió

Aquest dissabte, Piera s’ha despertat amb la notícia d’un atac al centre de menors tutelats del municipi. Concretament, s’ha llançat algun producte infamable que ha cremat parcialment una de les finestres i ha afectat de forma lleu una de les estances del centre, segons ha avançat El Caso. No s’han produït afectacions personals. Aquest atac es produeix després de dos dies de tensió al municipi.

Preocupació entre els veïns per la convivència i opinions diverses sobre les solucions

Els darrers dies de tensió al municipi han fet aflorar la preocupació per la bona convivència. Entre els veïns i veïnes consultats per La Veu de l’Anoia, hi ha opinions diverses. “Està clar que hi ha un problema de convivència i s’ha d’afrontar d’alguna manera, però no em fa gràcia que vinguin els de sempre a aprofitar-se de la situació per escampar el seu discurs polític”, diu una veïna que aquest dissabte feia la compra al centre del municipi. Feia referència a la presència d’un càrrec de Vox al Parlament – Alberto Tarradas – enmig de la manifestació convocada aquest dissabte al Parc del Gall Mullat.

“Haurem de fer un esforç entre tots per evitar nous problemes i els polítics hauran de prendre decisions, però està clar que atacar el centre no és normal. Des de les xarxes hi ha molta gent radical que vol que tot això segueixi en augment. Per què no parlen de la falta de recursos que té la gent que treballa amb aquests nois?”, afirma un home que observa com es forma la concentració de protesta prop del Parc del Gall Mullat.

“No em considero racista, i aquí dia a dia convivim amb persones migrants, però necessitem més seguretat amb el tema del centre de menors, o tenir-los més repartits en altres centres que com ara”, explica un altre testimoni consultat per aquest mitjà. Una jove que ha acudit a veure la manifestació explica que “hi ha hagut tensió amb els joves tutelats en alguns carrers i places del poble, i crec que la gent ho ha de poder expressar, però no cal donar veu als racistes, que molts d’ells no són ni de Piera ni coneixen el dia a dia del poble”.

Unes dues centes persones es manifesten i una part dels concentrats acaba protestant davant del centre

A les 11h s’ha produït una concentració al Parc del Gall Mullat. Unes dues centes persones han acudit a la convocatòria, segons han confirmat fonts municipals. Després de llegir un manifest en què s’han volgut desmarcar “dels partits polítics i dels racistes”, les persones portaveus han animat a la gent concentrada a caminar amb la intenció d’arribar al centre de menors tutelats i acabar la seva protesta allà. Entre els assistents hi havia una delegació del partit ultradretà Vox, liderada pel diputat al parlament Alberto Tarradas, amb la seva pròpia pancarta

Imatge de la concentració a Piera.

Poc abans d’arribar a l’alçada de l’Ajuntament, després de conversar amb els agents de Mossos i Policia Local, les persones portaveus han demanat finalitzar la manifestació en aquell punt, però una part de les persones que hi havien acudit han continuat el seu trajecte fins arribar davant del centre, custodiat per dues dotacions ARRO de la policia catalana. S’han produït crits contra els menors tutelats que fins i tot han causat diferències entre les persones concentrades.