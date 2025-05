Carnisseria Gual, Pla de Morei, Virkar i Blautec, reben els Premis UEA en la 25a Nit Empresarial

Prop de 600 persones van participar ahir dijous a la nit en la 25a edició de la Nit Empresarial de la UEA, la cita anual dels emprenedors de la comarca, que va tenir lloc al pavelló poliesportiu MontAqua de Santa Margarida de Montbui, població que acollia l’esdeveniment per segon any consecutiu.

Amb “Avançant Units”, l’acte va començar amb un vídeo que posa en valor la força i la unitat de les empreses associades a la UEA que hi formen part, però també, la col·laboració i la força col·lectiva del teixit empresarial de l’Anoia. La imatge -acompanyada de l’eslògan “Avançant Units”-, d’un estol d’estornells ha simbolitzat aquest unió, destacant com les empreses, treballant juntes, poden afrontar millor els reptes i minimitzar els riscos.

25 anys del “Sopar de l’empresari”

En aquesta línia, el president de la UEA, Joan Mateu, va exposar en el seu discurs que “Avui celebrem 25 anys de la Nit Empresarial. I no és només un aniversari”, va dir el president en relació a l’acte, conegut durant molts anys simplement com “sopar de l’empresari”. Per a Mateu “és un moment per mirar enrere, reconèixer el camí fet, però sobretot, per projectar-nos endavant. Veiem el teixit empresarial de l’Anoia com un estol: coordinat, flexible, viu. Quan actuem plegats, som imparables. Som una patronal nascuda de les empreses del territori i la raó de ser de la UEA sou vosaltres: les empreses. Junts hem fet possible aquest projecte col·lectiu que avui ens omple d’orgull”.

El president va defensar el paper de la UEA com a lobby davant l’administració. “Ser empresari no és fàcil. És arriscar, aixecar la persiana cada dia, amb incerteses i amb il·lusió. És innovar, adaptar-se, crear llocs de treball, aportar valor. És un acte de compromís i avui, des d’aquí, reivindico la figura de l’empresari. És hora que l’administració deixi de veure’ns com un problema i comenci a veure’ns com a part de la solució. Ens cal més agilitat administrativa i una finestra única per a les empreses”.

A més, el president de la UEA va reivindicar, una vegada més, la necessitat de disposar de sòl industrial de gran format, però també, una formació professional realment adaptada al territori; així com també, la necessitat d’apostar per la descentralització i apostar per l’equilibri territorial, donant suport a les comarques per créixer. L’acte va comptar amb l’assistència del conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, i d’alcaldes de l’Anoia.

Empreses d’aniversari

La UEA va guardonar les empreses associades a la UEA que celebren un aniversari destacat aquest 2025. Celebren el 15è aniversari: Stikets Company i Emicontrol; el 20è aniversari de Leather Química; el 25è aniversari d’Intesis by HMS Networks, Cal Carulla, Anoia Carretilles, Stego; el 30è aniversari d’Eco4us, Gct Plus; el 35è aniversari de Mpm Software; el 40è aniversari d’Arapiasa i de Felip Unigrafic; el 50è aniversari de Rosich Motors i Finques Rambles; el 55è aniversari de Joieria Trias; el 60è aniversari d’Ondulados Carme i Drogueria Riba; el 75è aniversari de Pagès Entrena i de Planell S.A.; el 90è aniversari d’Hotel Robert; el 100è aniversari de Direxis Masats; el 155è aniversari de Carnisseria Gual; el 165è aniversari de Tallers Soteras i el 180è aniversari d’Arcas Ollé.

José Elías, convidat

L’acte va comptar amb la presentació del periodista del TN de TV3, Xavier Coral, qui va entrevistar a l’empresari d’èxit del moment, José Elías Navarro, qui va destacar com és la gestió de l’èxit i fracàs empresarial, després d’arruïnar-se dues vegades i ser un dels empresaris que apareix a la Llista Forbes.

L’any 2009, Elías va fundar la societat “Orus Energía”, actual “Audax Renovables” i gestionant més de 180 empreses, entre les quals, destaquen Excelsior Times, Audax Renovables o La Sirena.

Empreses guanyadores dels Premis UEA 2025

El moment àlgid de la nit van ser els Premis UEA, que reconeixen el talent, el compromís, la trajectòria i la capacitat d’adaptació del teixit empresarial anoienc. Enguany, la Junta Directiva de l’entitat va proposar a tres empreses finalistes per a cada categoria, i els guanyadors es van escollir per votació.

La guanyadora del Premi UEA 2025 a la Trajectòria Empresarial va ser Carnisseria Gual, i els finalistes Fruits Secs Torra i Diprimsa. Carnisseria Gual és una empresa centenària arrelada al centre d’Igualada. Fundada a finals del 1870 pel matrimoni Gual Gual, ha mantingut viu un ofici que ha passat per més de sis generacions.

El premi a la Capacitat Emprenedora va ser per Pla de Morei, i finalistes Joieria Trias i Apliclor. Pla de Morei és un projecte vinícola valent i arrelat, nascut del compromís d’una família pagesa amb la vinya ecològica, a la Torre de Claramunt.

El premi a l’Empresa Innovadora va ser per a Virkar, i les finalistes foren TS Innovació i SEIC. Virkar és una empresa fundada per tres joves emprenedors que ha revolucionat el sector de la sembra directa amb tecnologia pròpia.

El Premi UEA al Compromís Social i Mediambiental va ser per Blautec, i finalistes Maquinària Agrícola Solà i Schneider Electric. Blautec, d’Igualada, destaca pel seu compromís amb el medi ambient i l’eficiència hídrica, especialitzada en el tractament d’aigües en àmbits industrials, col·lectius i privats.