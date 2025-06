La Diputació subvenciona amb 50.000 euros un projecte de la Mancomunitat per evitar que les tovalloletes arribin al riu Anoia

La Mancomunitat de la Conca d’Òdena (MICO) ha rebut una subvenció de 50.000 euros de la Diputació de Barcelona per impulsar el projecte executiu de millora de la biodiversitat al riu Anoia. Aquesta ajuda econòmica servirà per finançar la instal·lació de sistemes que permetin evitar l’arribada de residus sòlids a la llera del riu, especialment a través dels sobreeixidors del clavegueram al seu pas pel municipi d’Igualada.

Aquests residus sòlids són principalment tovalloletes humides, que si no es llencen correctament al rebuig i es tiren al vàter, no es desfan com el paper higiènic i poden acabar als rius quan hi ha pluges intenses o sobrecàrrega del sistema de clavegueram. A banda de contaminar el medi natural, afecten greument la fauna i flora fluvial.

El projecte preveu instal·lar dispositius de retenció en els punts més crítics per impedir que aquests residus acabin al riu. Cal destacar que, en els altres municipis pels quals transcorre el riu Anoia —Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí— no hi ha punts d’abocament de clavegueram, només de caràcter pluvial, i és per això que les actuacions es faran només al terme municipal d’Igualada.