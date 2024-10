La gent gran és qui més fa la recollida selectiva

Els envasos són el principal material que els igualadins reciclen quan fan recollida selectiva a la llar, seguits del vidre i del paper. Així es desprèn de l’enquesta que l’empresa Psyma ha fet per valorar la satisfacció amb el servei de neteja d’Igualada el 2024. Segons l’enquesta, un 95,7% de les llars fan recollida selectiva d’envasos; un 94,5% la fan de vidre i el 92,9% recull selectivament el paper.

En canvi, la recollida selectiva de matèria orgànica la realitzen un 75,4% de les persones enquestades, una dada que es distancia de les altres tres fraccions de residus. Així mateix, només un 1,7% dels enquestats afirmen que no fan cap tipus de recollida selectiva.

Respecte a l’edat dels usuaris, l’enquesta apunta que les persones majors de 65 anys són les qui fan recollida selectiva en major proporció i a més, d’un nombre més gran de fraccions, mentre que els més joves, d’entre 18 i 29 anys, són els qui fan menys recollida selectiva.

Un altre aspecte essencial en la recollida selectiva i el reciclatge és l’ús de les deixalleries, que gestiona l’Ajuntament. Igualada compta amb una deixalleria fixa, ubicada al polígon industrial, i una de mòbil, que recorre els barris de la ciutat cada setmana, per facilitar el seu ús.

Sis de cada 10 igualadins utilitzen les deixalleries

Segons l’enquesta, 6 de cada 10 ciutadans (el 60,8%) utilitza les deixalleries, principalment la fixa (amb un 53,5% dels casos) i en menor mesura la mòbil (en un 21,9% de les llars). La recollida selectiva i l’ús de les deixalleries redueixen l’impacte ambiental dels residus que generem i és per això que, la Unió Europea exigeix als seus estats membres i per tant, als ciutadans, el compliment d’uns objectius de recollida selectiva per a poder reduir l’ús d’abocador, on va la fracció resta.

Tant la Unió Europea, a través d’una directiva, com l‘Estat Espanyol, a través de la llei de residus tenen un full de ruta marcat, que és d’obligat compliment per als municipis i que sinó comportarà sancions, que marca uns topalls mínims que caldrà reciclar els pròxims anys. Així per al 2025 caldrà reciclar el 55% dels residus, el 2030 el 60% i el 2023 el 65%.

És per això que l’Ajuntament ha engegat una campanya de conscienciació “Igualada Responsable”, de la qual ja us en vam parlar a La Veu. La campanya ha dut les darreres setmanes també, les agents cíviques de l’Ajuntament al carrer per promoure a peu de contenidors bons hàbits de reciclatge entre la ciutadania.