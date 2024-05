Som-hi PSC insisteix que va votar en contra del nou augment de taxes “no justificat”

El grup municipal d’Igualada Som-hi (PSC-Igualada Oberta) ha votat en contra de l’augment de taxes de les escoles bressol municipals, les escoles de música, teatre i art i altres serveis municipals relacionats amb el lleure i l’esport. El govern de Junts ha fet un augment del 5,1% de les taxes per aquest 2024 i la formació progressista no ho ha recolzat.

El cap de l’oposició Jordi Cuadras afirma que “Junts es veu obligat a fer aquest augment perquè l’any passat va decidir congelar aquestes taxes perquè hi havia eleccions. Per tant, és d’una enorme irresponsabilitat no actualitzar les taxes en any electoral per interessos electorals i partidistes i voler pretendre fer la pujada l’any següent d’un 5,1% quan el que tocaria és pujar-ho en base l’IPC. Per càlcul electoral no ho van fer i lamentem aquesta manera d’actuar. Creiem que un bon govern hauria d’assumir les actualitzacions de les taxes quan toca i no en funció de si hi ha eleccions o no”.

Cuadras explica que “com sempre, el nostre grup està disposat a actuar amb responsabilitat perquè l’Ajuntament funcioni. Ho hem fet i ho seguirem fent malgrat ser a l’oposició, per això en aquest cap la proposta lògica i que vam posar sobre de la taula és l’actualització en base l’IPC, que és el que pertoca i el que tothom pot entendre, cosa que Junts no ha acceptat i ha mantingut l’augment en un exagerat i injustificat 5,1%”.

Igualada Som-hi afegeix que aquest augment arriba després que fa només un mes el govern de Junts digués que l’Ajuntament tenia 1,3 milions d’euros de superàvit i 400.000 euros de romanent positiu de tresoreria: “Una notícia que, comprensiblement, va deixar descol·locats a molts ciutadans i ciutadanes”. I arriba, també, després d’un augment d’impostos que es va fer en base a diversos elements que tenien una justificació i que van aplicar ajuntaments de tot Catalunya com l’augment del preu de l’electricitat, l’augment dels tipus d’interès i l’augment de l’IPC dels contractes d’empreses terceres que feien inviables les finances de l’Ajuntament si no s’assumia.

Davant les taxes des les escoles bressol municipals, les escoles de música, teatre i art i altres serveis municipals relacionats amb el lleure i l’esport, el cap de l’oposició referma que “no hi ha cap element econòmic ni cap despesa sobrevinguda que justifiqui l’augment del 5,1%. Ni existeix això ni el govern de Junts ha donat cap explicació tècnica al respecte, per això no ho hem recolzat”.