Poble Actiu demana una parada d’autobusos al Centre Cívic Nord

La demanda s'afegeix a la reiterada insistència de la candidatura municipalista sobre la necessitat de revisar els itineraris de les línies de bus urbà, la seva freqüència i la prioritat d’enllaçar escoles i serveis.

La candidatura municipalista Poble Actiu es fa ressò d’una demanda dels veïns usuaris del bus urbà sobre una necessària nova parada a l’avinguda Mestre Muntaner, just davant del Centre Cívic Nord. Actualment les línies LC1 (Línia Circular Interior), LC2 (Línia Circular Exterior) i LTV (Línia Transversal Vilanova del Camí) passen per la cara nord del Centre Cívic Nord sense fer-hi parada. La regidora Rosa Perelló ha manifestat: “Demanem que el bus pari al Centre Cívic Nord que, a part de ser de molt fàcil accés, té l’espai suficient per fer parada davant mateix del Centre i pot donar un bon servei a la població que viu a prop d’aquesta zona, als usuaris del Centre Cívic i la zona comercial.”

La nova parada al Centre Cívic Nord proposada, afecta les tres línies LC1, LC2 i LTV. Elisabet Farrés, regidora de Poble Actiu, ha argumentat: “Proposem una nova parada d’autobús que, en totes tres línies, es preveu com a l’última abans de la parada de final de trajecte, amb l’avantatge que no afecta l’horari de les altres parades anteriors de la línia. També cal destacar que aquesta proposta no suposa cap desviació del trajecte actual i que no incrementa el temps total de la línia perquè els usuaris que baixen a la parada anterior o posterior a aquesta són els mateixos.”

La Línia LC1 (Línia Circular Interior) en el seu últim tram fa parada a l’av. Mestre Muntaner (benzinera, davant de l’escola Dolors Martí) i ja no para fins al final de trajecte, la parada del carrer Lecco, darrera l’Hospital. És un tram de 1370m. sense cap parada entremig, el més distanciat de tot el recorregut de la LC1.

Rosa Perelló ha afegit: És evident que la distància és excessiva i que una parada al Centre Cívic Nord aniria molt bé per a la gent que viu a prop d’aquesta zona, densament poblada, i també per als usuaris del Centre Cívic. És important tenir en compte que aquesta és una línia molt utilitzada pels alumnes que tornen de la zona escolar, esportiva i universitària del Pla de la Massa i viuen a la zona del Poble Sec.”

També es valora excessiva pels usuaris la distància del darrer tram de recorregut de la línia LC2. Actualment té la penúltima parada al c/ Comarca 46, davant de l’escola Ramon Castelltort, i no té cap més parada fins al cap de 1120 m. quan la línia arriba al seu trajecte final a l’av. Catalunya, davant de l’Hospital. Finalment Poble Actiu proposa també la parada per a la línia LTV (Línia Transversal Vilanova del Camí), que en el seu darrer tram fa parada a l’av. Balmes, 76, amb una distància de 870m. de la següent parada, que és la de final de trajecte a l’av. Catalunya, davant de l’Hospital.

Poble Actiu ha fet la demanda en comissió informativa arran de la demanda d’un grup de veïns, i la resposta ha estat que no es pot afegir una parada nova sense tenir en compte la temporització del trajecte. Elisabet Farrés, regidora de Poble Actiu, ha manifestat que “el temps és el mateix, tenint en compte que els passatgers d’aquesta nova parada serien els mateixos que ara i es veuen obligats a baixar o pujar al bus en les parades anterior o següent. Des de Poble Actiu lamentem que el govern de Junts, que es posa tantes medalles per l’increment del nombre d’usuaris del bus urbà, no vulgui estudiar la possibilitat d’aquesta nova parada just en un punt de la ciutat on hi ha un Centre Cívic que està esdevenint un lloc estratègic, amb usuaris de totes les edats.”

El regidor Pau Ortínez ha afegit: “Cal una revisió de les rutes actuals, és necessari crear rutes que vagin de nord a sud, i també actualitzar-ne les freqüències. Dins d’aquesta revisió trobem indispensable prioritzar les rutes que connecten els centres educatius amb la ciutat, les zones esportives i altres serveis, com els que realitzen els centres cívics.” Poble Actiu ha manifestat el convenciment que aquesta nova parada és clau per a fer més accessibles aquestes instal·lacions a tothom, sempre tenint en compte la reducció de desplaçaments en cotxe particular.