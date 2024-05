Guia amb tots els serveis i recursos per a la gent gran d’Igualada

El Departament d’Acció Social de l’Ajuntament ha presentat aquest dimecres la “Guia de serveis i recursos per a les persones grans d’Igualada”, un document que recull de manera clara i visual els principals serveis destinats a la gent gran de la ciutat amb dades de contacte i informació complementària.

Sandra de la Iglesia, regidora d’Acció Social, ha explicat que aquest és un projecte que ”s’ha treballat des de fa mesos, amb l’objectiu d’oferir a la població una guia entenedora per donar resposta a una necessitat i demanda de persones grans d’Igualada a les que els faltava un document d’aquestes característiques”.

De La Iglesia ha explicat que s’ha promogut amb la voluntat “de donar autonomia a les persones grans permetent-los consultar informació referent a tots els àmbits de forma autònoma i didàctica.

La guia s’ha dividit en vuit eixos temàtics com són: Serveis Socials, Serveis Sanitaris, Serveis i Tràmits de Mobilitat, Tràmits d’habitatge, Vida Social i Altres Serveis. A més incorpora un mapa on hi ha ubicats tots els serveis dels quals es fa referència al recull.

La Guia ha estat dissenyada per David Dàmaso amb dues directrius molt clares. En primer lloc que fos una guia fàcil i molt visual, adaptada a les necessitats de les persones grans amb lletra gran, contrastada i amb colors amables. Alhora des de la regidoria s’ha volgut que fos una guia que les persones grans es puguin fer seva i complementar, ja que té espais destinats a escriure informació, on es poden prendre notes o apuntar noms i telèfons de referents en cadascun dels serveis.

Aquesta setmana s’inicia la Primavera Gran que engloba més d’una vintena d’actes destinats a la gent gran de la nostra ciutat; en tots aquests actes s’hi podrà trobar aquesta guia, se’n farà difusió i es donarà a conèixer. Després es podrà trobar al Centres Cívics i als altres serveis que apareixen a la guia, també es pot trobar en línia a través d’un codi QR, però no s’enviarà a les llars.

De la Iglesia ha valorat molt positivament la presentació d’aquesta guia que “dona resposta a una necessitat i a una demanda de la gent gran d’Igualada”. Com a ciutat amiga de la gent Gran, ha explicat “treballem per fomentar l’autonomia de les persones grans i amb aquesta guia ho fem possible a banda que facilitem que molta gent conegui i sigui conscient de la multitud de recursos que té al seu abast i als que pot accedir amb facilitat”. La regidora ha animat a tothom a aprofitar els actes de la primavera Gran per recollir aquesta guia i fer-se-la totalment seva.