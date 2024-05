Tots els detalls del nou edifici de Pediatria per als nens de la Conca d’Òdena i Anoia Rural al CAP Igualada Urbà

Des de dilluns ja funciona el nou edifici del servei de Pediatria per als nens d’Igualada i els municipis de la Conca d’Òdena en l’espai que s’ha habilitat al costat del CAP Igualada Urbà, al final del Passeig Verdaguer. Amb tot, la Generalitat no ha informat fins aquesta setmana de l’entrada en funcionament del nou lloc, de manera que moltes famílies no ho sabien i encara traslladaven als seus fills malalts al CAP Vilanova del Camí, que ha acollit el servei des de que s’hi va instal·lar a l’inici de la pandèmia, el 2020.

Un milió d’euros d’inversió

El nou edifici, que ocupa l’espai -cedit per l’Ajuntament- on hi havia un aparcament públic, és una construcció modular que s’ha fet en un temps rècord de sis mesos. Des d’aquesta setmana, el servei de pediatria de les àrees bàsiques d’Igualada 1, Anoia Rural, Vilanova del Camí i Santa Margarida de Montbui s’ofereixen en els més de 350 metres de nova construcció. El Servei Català de la Salut ha finançat aquestes obres amb fons europeus REACT per un import de més d’un milió d’euros.

L’edifici annex al CAP Anoia, al passeig Verdaguer, número 170, consta de fins a 12 consultes noves, vestíbul, banys, magatzem, espais interns i un pati. Hi treballen professionals de pediatria, infermeria pediàtrica i d’atenció a la ciutadania. S’hi coordinen activitats preventives com són per exemple, vacunacions, educació sanitària i consells de salut; atenció i seguiment de les malalties agudes i cròniques; atenció i seguiment de la salut dels infants; es promouen xarrades i activitats adreçades a la comunitat; el programa Salut i Escola i es facilita informació, tràmits i gestions derivades de l’assistència. El centre obre de dilluns a divendres no festius, de 8 a 20 hores.

La directora del SAP Anoia de l’ICS, Marta Sagarra, ha manifestat que el primer dia de funcionament de la pediatria l’edifici annex al CAP Anoia ha anat bé i tot ha funcionat segons la rutina establerta. Sagarra ha posat en valor les noves instal·lacions que permeten tenir més espai per potenciar l’activitat pediàtrica per a la població de la Conca d’Òdena, el treball conjunt i de qualitat entre els professionals i tirar endavant nous projectes de millora en el futur.

El cap igualada nord té el seu propi servei

En paral·lel a Igualada continua operatiu el servei de pediatria al CAP Nord, a prop de l’Hospital d’Igualada, que gestiona l’equip de professionals del Consorci Sanitari de l’Anoia, CSA. Recordem que aquest “ambulatori” no pertany directament al servei públic de l’ICS (Generalitat).

La gerent de la Regió Sanitària Penedès, Irene Abad, assenyala la importància de posar el focus en garantir una bona assistència i recorda que el Departament de Salut treballa per tal que tots els professionals que atenen població pediàtrica tant a l’hospital com a l’Atenció Primària en les Àrees Bàsiques de Salut Anoia Rural, Capellades, Igualada 1, Igualada 2, Piera, Santa Coloma de Queralt, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí formin part d’un mateix Equip Territorial d’Atenció Pediàtrica: l’ETAP Anoia.

Abad recorda que “aquest equip tindrà diferents punts físics d’atenció, comptarà amb perfils professionals diversos i treballarà amb protocols consensuats per garantir una atenció pediàtrica excel·lent en tot el territori”.

Canvis en els aparcaments de l’entorn

El nou equipament implicarà canvis en l’aparcament de l’entorn. Des de l’Ajuntament properament s’ampliaran les zones taronges d’estacionament gratuït, limitat a una hora i mitja, al voltat de l’estació i del CAP per tal d’augmentar i assegurar rotació i fluïdesa d’aparcament.