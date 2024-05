Entregats els Premis del Jurat i del Públic de la Mostra Igualada

Les companyies Marie de Jongh, El Patio Teatro, Llum de fideu, Sala Flyhard i Jimena Cavalletti han estat les guardonades en la 35a edició de la fira de teatre infantil i juvenil

Mostra Igualada ja té guanyadors pels Premis del Jurat i del Públic de la seva 35a edició. El jurat ha reconegut Sfumato, de la companyia Llum de Fideu, com a Millor espectacle de carrer; Mr. Bo de Marie de Jongh i Entrañas de El Patio Teatro com a Millor espectacle de sala ex aequo i Cavallet de mar de Sala Flyhard ha rebut el premi a Millor espectacle per a joves.

L’obra guanyadora del Premi del Públic en aquesta 35a edició ha estat Bobas, de Jimena Cavalletti. L’obra ha resultat guanyadora d’entre els 37 espectacles programats en aquesta edició, que es va celebrar el passat mes d’abril.

Premis del Jurat

Sfumato de Llum de fideu, Premi a Millor espectacle de carrer, és una reflexió poètica, itinerant i immersiva sobre les relacions que establim amb altres espècies a l’espai públic. Un viatge que busca difuminar els nostres límits com a humans, obrint escletxes per on puguin començar a circular noves simpaties, cures i solidaritats.

El Premi a Millor espectacle de sala se l’han endut ex aequo Mr. Bo, dels bascos Marie de Jongh, que narra la història de tres servents acostumats a complir les ordres de Mr. Bo. Porten tota una vida al seu servei, des que Bo era un nen i de vegades s’imaginen com podria ser el món si ells fossin els amos, cosa que significaria exercir el poder. Entrañas de El Patio Teatro, treu el cap a l’interior del cos humà per intentar explicar, a través del teatre d’objectes i la narració, què és això que portem a dins. El resultat, un joc, una breu lliçó d’anatomia per desentranyar alguns dels misteris del nostre cos.

Cavallet de mar de Sala Flyhard ha rebut el Premi a Millor espectacle per a joves. L’obra narra la història del Martí, que fa un any que transita i acaba de saber que està embarassat.

El jurat de la 35a Mostra Igualada ha comptat amb dos grups diferenciats de representants de les arts escèniques. D’una banda, un jurat format per Amaranta Gibert (Teatre Municipal de Lloret), Lola Lara (Teatralia), Montse Homs (Fundació AC Granollers) i Núria Ramis (Teatre Lliure) ha escollit els millors espectacles per sala. I de l’altra, quatre professionals han reconegut els millors espectacles de carrer i per a joves, Daphne Malherbe (El Garitu), Eva Ferré (Festival Z), Anna Ginestà (Novaveu) i Maria Capell (FiraTàrrega).

Premi del Públic

L’espectacle Bobas de Jimena Cavalletti ha resultat el guanyador del Premi del Públic de la 35a Mostra Igualada. Un trio de clown clàssic i contemporani. Una banda musical humil organitza cerimònies d’enterrament, però aquesta vegada el capellà i el mort no arriben. Aquestes tres músiques, durant el retard del difunt, comparteixen juntament amb la família i amistats una espera summament incòmoda i desastrosa. Amb trompeta, bombardí, caixa i platerets, aquest trio de B.O.B.A.S. transforma una situació dramàtica en una comèdia d’accidents.

Les votacions per a escollir el millor espectacle de Mostra Igualada s’han realitzat de manera telemàtica per part del públic assistent. El veredicte ha tingut en compte els aforaments per garantir la igualtat d’oportunitats entre tots els espectacles.

El premi compta amb el suport d’Anoia Turisme i el Consell Comarcal de l’Anoia, i entre els votants s’ha sortejat una nit, en habitació doble i esmorzar inclòs, a l’allotjament rural Can Alemany de Santa Margarida de Montbui.