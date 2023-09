Igualada celebra diumenge la vuitena Alzheimer Race

Aquest diumenge 24 de setembre de 2023 es celebrarà a Igualada la vuitena edició de l’Alzheimer Race, la cursa i caminada solidària organitzada conjuntament per l’Hospital de Dia Sant Jordi del Consorci Sociosanitari d’Igualada (CSSI) i l’Associació de Familiars d’Alzheimer i altres Demències de l’Anoia (AFADA) amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Igualada.

Els fons recaptats per les inscripcions i patrocinadors es destinaran a l’AFADA. L’altre objectiu de l’esdeveniment és sensibilitzar i informar la població pel que fa a aquesta malaltia degenerativa de les cèl·lules cerebrals, que a Catalunya afecta més de 112.000 persones.

Aquest any 2023 l’Alzheimer Race tindrà un format i recorregut semblant al de les primeres edicions, amb la sortida i arribada de corredors/es i caminants a la Plaça de la Masuca, davant de l’Hospital de Dia Sant Jordi. El recorregut passarà pel carrer Santa Joaquima de Vedruna, el Passeig Verdaguer, on hi haurà la fira FirAnoia instal·lada aquell dia, continuant per l’Avinguda Gaudí i la part inicial del Parc Fluvial del riu Anoia. La part final del recorregut dels corredors és possible que s’hagi de modificar degut a les obres de la carretera que connectarà Igualada amb la Ronda Sud. El recorregut finalitzarà a la plaça de la Masuca. Seran uns 5 km pels caminants i entre 5 i 6,3 km pels corredors.

Tots els inscrits rebran un lot d’obsequis, i totes les persones majors de 12 anys rebran la samarreta tècnica, així com també les d’entre 6 i 11 anys que ho hagin seleccionat.

El lliurament de les bosses, samarretes i dorsals dels corredors i caminants es farà els dies 20, 21 i 22 de setembre a l’Hospital de dia Sant Jordi, en horari de 3 a 6 de la tarda. Qui no hagi pogut recollir-ho abans de la cursa, ho podrà recollir tot el matí del dia 24 de setembre a partir de les 8:30 a l’Hospital de Dia Sant Jordi. A les 9 del matí del dia 24 hi haurà un escalfament coreografiat. Hi haurà servei de guarda-roba i es lliurarà avituallament a l’arribada.

La sortida de la cursa serà a les 9:30 del matí i la de la caminada uns minuts més tard. De 10:30 a 11:30 hi haurà una actuació musical del grup de música Disco54, i de 11:30 a 12:00 està previst fer l’entrega de premis a les persones millors classificades de cada categoria. També es faran sortejos de regals i hi haurà activitats per tothom.

La vuitena Alzheimer Race es va presentar el passat dimecres 5 de juliol, amb la presència de l’alcalde de la ciutat, Marc Castells, la primera tinent d’alcalde, Carme Riera, la presidenta de l’AFADA, Núria Solà, el gerent del CSSI, Jordi Ferrer, la Directora Tècnica del CSSI, Montse Clemente, la responsable de l’Hospital de dia Sant Jordi, Menchu Vélez, i altres membres de l’organització.

La cursa està oberta a la participació d’entitats i empreses col·laboradores que realitzin aportacions econòmiques i/o donacions materials, i que poden fer-ho trucant al 93 8068188.