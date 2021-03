Segueix la mala ratxa del CF Igualada femení

Partit exigent el que van tenir les blaves en aquesta jornada davant un equip que es trobava per sobre a la classificació i contra qui ja van empatar al partit d’anada. Les locals es volien refer després de 4 partits sense conèixer la victòria davant d’un equip molt sòlid en defensa.

El partit no podia començar millor, ja que després que Ari forcés un córner a la primera jugada ho aprofitaria Bernadí rematant sola al primer pal avançant a les blaves al marcador. L’alegria no duraria gaire, ja que al minut 10, les visitants empatarien el partit després d’una centrada lateral. Durant la resta de la primera part es veurien aproximacions dels dos equips on les visitants tindrien les ocasions més clares, però gràcies a una gran actuació d’Aina s’arribaria amb l’empat a 1, al descans.

Hi hauria dos canvis al descans: entrarien Júlia i Mar per Ari i Esther, buscant més control de la pilota. Tot i així, la segona part no podia començar pitjor quan, al minut 48, les visitants s’avançarien de penal després de dos errors clars en la sortida de pilota de les blaves. Aquest gol deixaria tocades a les igualadines. Cinc minuts més tard, el Sant Gabriel faria el tercer, a la sortida d’un córner.

No obstant, amb l’entrada de Pauli i Núria per Bernadí i Jana es veuria una versió més ofensiva i es generaria més perill a la porteria rival. Als darrers minuts es veurien dues accions negatives pels interessos locals, primer amb l’expulsió (més que rigorosa) de Marta Cubí, després d’una doble groga molt qüestionada a la banqueta blava. Però sens dubte, la nota més negativa la donaria la sortida de Mar del camp amb un aparent mal de coll i un fort mareig per culpa d’una mala caiguda deixant a l’equip amb 10 al no tenir més canvis disponibles.

El partit acabaria amb el resultat d’un a tres, favorable a les visitants i, deixaria una sensació d’inquietud a les anoienques que veuen com els hi costa retrobar-se amb el triomf.

La setmana vinent, visitaran l’Estadi Olímpic de Terrassa.