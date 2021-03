Nova derrota per la mínima del CF Igualada masculí

CF IGUALADA 1

SANTFELIUENC FC 2

Els igualadins rebien els del Baix Llobregat amb l’intenció de sumar els màxims punts possibles en aquest tram final de la primera fase.

L’inici del duel va ser molt bo per part dels locals, que van disposar de dues grans ocasions a les botes de Martí i Luque. La falta de punteria i una espectacular aturada del porter visitant, van evitar el gol.

Des d’aquell moment, el partit va entrar en un moment d’intensitat per part dels dos equips, sense control. La pressió alta visitant, incomodava la sortida de pilota dels blaus. No hi havia gaires ocasions. Es veien aproximacions per banda, dels dos conjunts.

Però en moltes ocasions, el futbol són dinàmiques i a punt d’arribar al descans, un rebot a l’àrea de Romans, li va caure al davanter visitant, que va obrir el marcador. Una mala sort increïble.

A la represa, l’equip de Carlos López es va bolcar a l’atac i tot i disposar de constants ocasions, el gol no arribava. Això va fer que cada cop fos més complicat treure un bon resultat. I més, quan en un córner, els visitants van fer el segon gol.

Calia creure-hi i tenir la sort de cara. Gimeno va retallar distàncies i l’equip va seguir insistint fins al final, però és va tornar a repetir la història de sempre. Mereixements sense premi.

La setmana vinent, els blaus visitaran el camp del líder, el CE Europa.