La Pobla ja té els dos projectes guanyadors dels pressupostos participatius

Els poblatans i poblatanes han tingut la possibilitat per segon any de decidir el destí d’una part de la despesa municipal prevista per a aquest 2021 a través del procés de pressupostos participatius que ha culminat aquest mes de juliol. Els dos projectes proposats des de la mateixa ciutadania que han rebut finalment el nombre més gran de suports han estat la millora de voreres i la seva adaptació per a persones amb problemes de mobilitat, amb una despesa prevista de 25.000 €, i el desenvolupament d’una programació estable de cinema amb la creació d’un cicle de cinema familiar i un cine club, amb 9.900 € previstos. En aquesta ocasió s’assignava una partida de 35.000 € dividida en 10.000 € per a serveis i 25.000 € per a inversions.

El procés es posava en marxa el passat mes de febrer amb la presentació de la nova edició dels pressupostos participatius i la recollida de propostes al llarg del mes de març a través de formularis en paper que es feien arribar a les llars o telemàticament a través del web municipal. Posteriorment, les aportacions realitzades per part de la població eren validades tècnicament per tal de garantir que complien amb els requisits establerts com ara la seva viabilitat, que formessin part de les competències municipals o que complissin amb criteris d’equitat social i de gènere, entre altres.

El treball ha culminat amb una votació en la qual la millora de les voreres aconseguia un total de 30 vots, doblant en acceptació el projecte d’inversions que quedava en segona posició, i el cicle de cinema familiar i el cine club que sumava 21 suports com a nou servei preferit pels veïns i veïnes.