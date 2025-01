Piera instal·la dos sensors de qualitat de l’aire

L’Ajuntament de la Vila de Piera ha instal·lat recentment dos sensors de qualitat de l’aire ambiental.

Aquests dispositius estan connectats a la xarxa elèctrica i funcionen les 24 hores del dia, recollint dades que s’envien a un servidor per al seu emmagatzematge i anàlisi.

L’objectiu d’aquesta iniciativa és obtenir informació en temps real sobre l’estat de l’aire a Piera, amb especial atenció a la presència de gasos contaminants com el diòxid de nitrogen (NO₂), el diòxid de carboni (CO₂), l’ozó (O₃), el sulfur d’hidrogen (H₂S), el diòxid de sofre (SO₂) i l’amoníac (NH₃). A més, els sensors també mesuren soroll acústic, temperatura i humitat.

Un aspecte destacat d’aquests sensors és la capacitat de detectar compostos volàtils, responsables de les males olors provinents de l’abocador de Can Mata, situat als Hostalets de Pierola. Aquesta funció permet recollir dades objectives i científiques sobre els episodis de pudors, que es presentaran a les reunions bianuals amb l’empresa operadora de l’abocador i l’Agència de Residus de Catalunya per fer seguiment d’aquesta problemàtica.

Actualment, hi ha dos sensors en funcionament. Un està ubicat al barri de Can Bonastre, el més proper a l’abocador, i l’altre, als voltants de la zona escolar al nucli de Piera. Es preveu ampliar aquesta xarxa amb sis sensors addicionals aquest any, que s’instal·laran a altres barris i pobles de la vila.

Per tal d’apropar aquesta acció a la ciutadania, a la primavera es durà a terme una sessió informativa on s’explicarà com consultar en temps real les dades recollides pels sensors.