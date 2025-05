Comença una nova edició del Rec.0 | Horaris i mapa Rec.0 maig 2025

Aquest dimecres 7 de maig a les 10 del matí, ha arrencat una nova edició del Rec.0, el festival de moda, cultura i gastronomia que transforma durant quatre dies el barri del Rec d’Igualada. El bon temps ha atret milers de visitants que, des de primera hora, han pogut recórrer aquest singular barri on més d’un centenar de marques de moda ofereixen fins dissabte dia 10 els seus estocs en format pop-up stores, en una proposta que combina compres amb patrimoni, art i experiències gastronòmiques.

Després de més de quinze anys, el Rec.0 s’ha consolidat com una cita imprescindible al calendari de festivals del país, i cada cop són més les grans marques que aposten per aquest format únic i presencial. Més enllà de les compres, el festival convida a viure el barri amb intensitat, en un entorn industrial recuperat que esdevé escenari d’actuacions artístiques, concerts i activitats per a tots els públics.

La present edició de primavera arriba sota el lema “Moda i festa al barri del Rec”, i posa l’accent en la dimensió més lúdica i immersiva del festival. Grans intervencions artístiques omplen els carrers i carrerons del Rec, amb propostes que destaquen el valor arquitectònic i històric dels antics edificis. Al llarg del quilòmetre i mig de circuit, el públic podrà descobrir obres efímeres i permanents, moltes d’elles concebudes per ser interactives i afavorir una experiència col·lectiva.

© Marc Vila

Aquest matí els organitzadors han presentat en roda de premsa les novetats més destacades del certamen. La cofundadora de Recstores, Marina Iglesias, ha explicat que “aquesta és una edició més artística i plàstica que mai, carregada de color gràcies a diferents accions artístiques que han servit per reivindicar el patrimoni del barri”. A la presentació també han intervingut Lluís Jubert, cofundador de Recstores i responsable de Cuina de Carrer del Rec.0 i Ricard Vila, cofundador del Recstores i creatiu del Rec.0. Jubert ha parlat dels 45 cuiners que durant 4 dies ofereixen totes les seves especialitats i ha remarcat que “el Rec.0 aposta per una cuina fresca i pel producte de qualitat i proximitat, a més del residu compostable”. Amb l’ús del got reutilitzable, el festiva evita llançar més de 25.000 gots.

Per la seva banda, Ricard Vila ha destacat que el Rec ha estat escenari d’experimentació, i amb els colors a les façanes s’ha volgut fer l’exercici de sorprendre als visitants: “algunes de les accions artístiques es quedaran i d’altres seran efímeres, però totes volen ser una crida a ensenyar el patrimoni del barri, un reclam a mirar el barri”. Vila ha remarcat que en cap cas s’ha fet cap acció damunt de façanes ni elements patrimonials protegits, i ha convidat tothom a participar als murals participatius per gaudir d’una experiència de color.

Finalment, Clara López, Responsable de comunicació de Recstores ha destacat les novetats més importants de l’edició d’enguany en moda i cultura i ha destacat que el 80% de les marques presents són marques de moda catalana. “En cada edició s’incorporen noves marques, al costat de les grans firmes que aposten pel festival com una forma de treure estocs”.

Horaris Rec.0 – Maig 2025

Les pop-ups stores obren a les 10h i tanquen a les 21h. La cuina de carrer obre a les 9h i tanca a les 23h.

Plànol del Rec.0 – Maig 2025